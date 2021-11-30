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【政府工】政府招聘公務員學院院長須掌握《憲法》、《基本法》等條例　屬首長級月薪逾26萬元

社會 11:33 2021/11/30

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熱門 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

招聘公務員學院院長的工作展開。（資料圖片）

政府今日（30日）表示，現正展開招聘公務員學院院長的工作，相關招聘廣告已上載至政府網頁及在報章刊登，獲取錄的申請人將按公務員合約條款聘任，月薪265,150元至273,000元。

公務員事務局指，設立公務員學院是香港特別行政區政府為加強公務員各方面培訓而推行的重點項目，公務員學院院長須履行學院提升公務員培訓的使命，特別是透過提升培訓，使公務員隊伍在確保一國兩制準確全面落實方面更好地擔當政府的骨幹。

根據政府職位空缺通告列出入職條件，申請人除了需要具備大學或以上的學歷、最少15年相關的行政／管理／專業經驗等，還需要具備敏銳觸覺，洞悉公務員的挑戰、發展需要和機遇，及關乎政府工作的本地、國家和國際事務，並需全面和準確掌握《憲法》、《基本法》和《香港國安法》，及充分理解國家的發展等。

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責任編輯：余思嵐
 

 

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