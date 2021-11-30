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【Omicron變種病毒】曾祈殷指港府需微調防疫政策　包括應針對豁免人士加強措施

社會 11:32 2021/11/30

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香港醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷。（資料圖片）

Omicron變種病毒來勢洶洶，本港至今錄得3宗有關個案。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，港府應要針對如何避免在檢疫酒店內的交叉傳播、以及豁免人士如何避免出現「走漏」個案等，作出的微調防疫政策。

曾祈殷今早（30日）接受電台訪問時指，本港外防輸入的政策已做得不錯，現時只需要作微調，包括如何避免在檢疫酒店內的交叉傳播、以及豁免人士如何避免出現「走漏」個案。他認為港府應該針對豁免人士，尤其是機組人員加強措施，建議機組人員應接種兩劑、甚至第三劑疫苗，以及採取閉環式管理。

港府早前要求從12個非洲國家入境的港人，抵港後須先入住竹篙灣檢疫中心檢疫7天，才可到酒店繼續隔離。曾祈殷形容有關措施是「好的舉動」，希望可以及早揪出確診個案，惟當局應審視7天是否足夠。

他又說，如果繼續容許機組人員在家檢疫的風險太大，因Omicron變種病毒的發展會比Delta更快，有機會取代Delta成為主要病毒株在世界各地出現。

我們一定要非常的措施應對，特別是未來兩至四星期。

另外，他認為推出「疫苗護照」是大勢所趨，亦能提高疫苗接種率，但認為政府要照顧不適合打針的市民。

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一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩

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