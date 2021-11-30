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【聖誕2021】香港文華東方酒店12月1日限時搶 雙人早餐+三道雙人晚餐2,150元起

親子好去處 11:32 2021/11/30

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熱門 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

香港文華東方酒店限時住宿優惠，雙人早餐+三道雙人晚餐2,150元起。

香港文華東方酒店再推出限時優惠，訂購日期由2021年12月1日至8日 (12月1日早上9時起開售)，適用入住日期由2021年12月2日至2022年2月28日。賓客可以專享TAG Heuer 、Tresor Rare或Premier by Dead Sea禮遇。

 

限時優惠將於2021年12月1日早上9時起開售，定價由每晚港幣2,150元起，另加一服務費。房價按不同入住日期及房間類別而有所調整。按此預訂

 

市區景觀客房(City View Room) – 每晚港幣2,150元起，另加一服務費

  • 每日雙人早餐
  • 三道菜雙人晚餐套餐，可選擇於客房或Café Causette 享用
  • 24 小時奢華住宿體驗，最早入住時間為上午11時，最遲退房時間為下午3時（適用於星期一至四入住之賓客，特別日子不適用）
  • 新春利是製作活動*
  • 新春書法工作坊(需額外收費)**
  • 2021年12月入住賓客可享TAG Heuer禮遇(預訂海景客房或以上房型)
  • 2022年1月或2月期間入住之賓客可享Tresor Rare或Premier by Dead Sea禮遇
    • Premier by Dead Sea面部護理服務優惠券乙張價值港幣1,180元 (適用於預訂皇后像廣場景觀客房或以上房型)
    • Premier by Dead Sea 24 小時石英寶石冰感修護面霜、24 小時石英寶石細緻嫩肌面膜及迷你3D活性炭塑型抗菌面膜價值港幣900元 (適用於預訂皇后像廣場景觀客房)
    • Tresor Rare 藍寶石活膚凝霜、藍寶石活膚凝露及藍寶石活膚緊緻眼霜價值港幣1,016元 (適用於預訂海景客房)
    • Premier by Dead Sea迷你強效抗皺煥膚旅行套裝乙份價值港幣1,680元 (適用於預訂文華閣客房或套房)

賓客另可預訂文華閣客房或套房住宿，定價每晚港幣3,150元起，專享以下額外行政酒廊專屬禮遇 ：

  • 私人入住和退房體驗
  • 供應早餐和下午茶
  • 供應非酒精飲品、汽水、咖啡及茗茶
  • 全日供應輕盈小食
  • 供應晚間開胃小菜，配以香檳、葡萄酒、雞尾酒、指定烈酒和啤酒佐餐
  • 迷你酒吧提供免費啤酒和非酒精飲品
  • 迎賓水果及每日夜床服務
  • 免費串流式無線寬頻網絡及本地電話服務
  • 每次入住可免費熨燙兩件衣服
  • 每次入住可使用文華閣行政會議室兩小時

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