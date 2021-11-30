【價值觀教育】教育局推價值觀教育課程架構試行版　「勤勞」納首要培育態度

▲ 教育局今日公布試行版《價值觀教育課程架構》。（資料圖片）

教育局今日（30日）向全港中小學發出通函，公布課程發展議會轄下價值觀教育常務委員會編訂的《價值觀教育課程架構》（試行版），重點包括加入「勤勞」作為首要價值觀和態度、強調應從小加強學生的國家觀念、建立國民身分認同；另亦着重培養學生媒體及資訊素養、強調性教育及生命教育等。

課程發展議會跟進學校課程檢討專責小組於2020年9月提出優化價值觀教育，並成立價值觀教育常務委員會，今日出爐的課程架構會於本學年以試行模式推行，當局會透過不同平台，了解課程架構的試行情況，作為優化課程架構的參考，以便於下學年全面推行。

課程架構有6個重點，包括於在現有9種首要價值觀和態度，即堅毅、尊重他人、責任感、國民身分認同、承擔精神、誠信、關愛、守法和同理心，加入「勤勞」，以培養學生勤奮和樂於勞動的美德，有生活自理能力、勤奮向上、有責任感及堅毅精神等質素。

另外，課程架構強調學生從小正確認識國家歷史、欣賞中華文化及傳統價值觀，並要尊重國家象徵和標誌、認識《憲法》、《基本法》和國家安全的重要性，建立國民身分認同，明瞭身為中國人，有共同保護國家、休戚與共的責任。課程架構中亦提出，要培養學生媒體及資訊素養，能以理性和負責任的態度處理不同媒體的資訊；加強生命教育，包括認識生命的意義、積極面對逆境和挑戰等。另外兩項重點，則為強調性教育及加強禁毒教育。

教育局發言人表示，課程架構從小一至中六貫通中小學四個學習階段，以中華文化作為價值觀教育的主幹，貫通各學科及課程範疇，亦提供規劃和推行策略的建議，及當局編製的資源。發言人指出，學校應依循課程架構，整全規劃價值觀教育及舉辦相關學習活動，協同各教職員、家長、校友等，推動全校參與。



發言人補充，會持續為學校提供資源支援，包括推出課程規劃工具、編製多元學與教資源如「生活事件」教案、教學示例等，並舉辦相關教師專業發展課程和學生學習活動，亦會舉行簡介會，向中小學介紹課程架構的內容。

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責任編輯：黃悅晴