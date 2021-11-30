【2元乘車優惠】1961年出生明日起可申請樂悠咭　可透過八達通App或郵寄申請【附詳情】

▲ 「樂悠咭」開始接受一1961年出生合資格人士申請。（資料圖片）

政府今日（30日）宣布，1961年出生的合資格人士可於明日起，透過八達通App手機應用程式或郵寄表格，申請專為政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃（2元優惠計劃）而設的個人八達通卡「樂悠咭」。

局方指，「樂悠咭」印有合資格受惠人士的個人相片及姓名，每名合資格人士只可持有一張，資助合資格人士首次申請「樂悠咭」的20元申請費用，申請人無須另行支付任何申請費用。又提醒合資格人士若以郵寄方式申請「樂悠咭」，必須在今年下月31日前遞交申請，否則不會在明年2月27日前收到「樂悠咭」，屆時將未能享用2元乘車優惠。

八達通卡有限公司至今共收到約404,400份申請，估計佔1957至1960年出生人口約84%，呼籲61至64歲逾期尚未申請「樂悠咭」的合資格人士盡快遞交申請。

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責任編輯：余思嵐