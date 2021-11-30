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【Omicron變種病毒】孔繁毅指本港外防輸入措施已足夠及嚴謹　應盡快推出「疫苗氣泡」

社會 11:45 2021/11/30

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熱門 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

新冠疫苗顧問專家委員會成員孔繁毅。（資料圖片）

Omicron變種病毒正全球擴散，本港至今錄得3宗相關個案。新冠疫苗顧問專家委員會成員孔繁毅表示，本港目前的外防輸入措施已足夠及嚴謹，唯一的不足是疫苗接種率未夠高，強調新冠疫苗是有效預防重症。

孔繁毅今早（30日）電台節目中表示，Omicron變種病毒的影響仍尚待觀察，包括會否取代Delta成為主流、傳染性會否比其更高、對新冠疫苗的影響等，相信一至兩星期後會有更清晰的數據。

港府早前要求從12個非洲國家入境的港人，抵港後須先入住竹篙灣檢疫中心檢疫7天，才可到酒店繼續隔離。他認為有關措施已是足夠及嚴謹，唯一的不足是疫有30%人仍未接種新冠肺炎。

他又認為應該盡快推出「疫苗氣泡」，只讓已接種疫苗人士進入食肆、戲院等公共場所，有關政策可保護未接種疫苗人士，如果接種率超過9成，屆時便可與內地及海外地區通關。

另外，理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒在另一節目中表示，Omicron變種病毒株的基因突變異常，且進化速度很快，料是曾經傳到其他動物宿主，再由動物傳回人類，導致基因突變。

他又說，本港已有一段時間沒有本地個案，即使偶然有零星個案帶變種病毒流入社區，惟並無發生大規模爆發，反映現行防疫及追蹤措施有效，認為市民毋須太過憂慮Omicron變種病毒。

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩

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