【拍拖情趣】男友食飽飯要求由旺角行去尖沙咀搭巴士　港女大呻：每次出街都好攰

▲ 有港女在網上大呻，男友經常要求步行而不直接搭車回家，令她感到疲累。

情侶拍拖需要互相磨合和遷就，關係才會長久。一名港女近日在網上大呻，指與男友約會後，對方經常要求步行至較遠巴士站而不直接乘車回家，例如提出由旺角行去尖沙咀搭巴士，令她感到疲累。

旺角行去尖沙咀搭巴士

最近一名女網民在「香港討論區」，以「男朋友有車唔搭係都要行路…」為題發文，表示日前跟男友在旺角吃晚飯後，她原本打算直接搭巴士回家，但男友卻提出步行至尖沙咀上車。

大哥呀，返咗成日工食完飯真係唔想早啲返屋企沖涼瞓覺咩？點解係都要行成兩個地鐵站，仲要都係搭返同一架車。

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經常提出同樣要求

事主續指，男友並非第一次提出此要求，而自己曾經向對方表示很累不想走路，希望直接乘車回家，但男友堅持「話食飽行下健康啲喎」。事主表示雖然明白吃飽後散步對身體好，但坦言上了一天班已經很累，所以想快點回家休息。

間唔中咁樣行我都可以勉強接受，但係每次同佢出街都要咁樣行就覺得好攰……我真係唔鍾意行路呀！

網民：係情趣

帖文一出引起網民熱議，有人問事主是否跟男友同居，否則可以婉拒男友送自己搭車。事主回應指兩人並非同居，但住得很近所以會搭同一架巴士回家。另外有網民認為，事主男友這樣做是為她著想，「做多啲運動好呀，為妳好咋」、「行路可以預防骨質疏鬆」、「日行一萬步」。點擊查看更多網民留言：

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責任編輯：王明芳