【眾籌學費】父母嫌理工學院無前途拒交學費　17歲少年網上募捐：需要幫助重返校園

▲ 新加坡一名17歲少年在網上眾籌學費。

新加坡一名17歲少年近日在網上發文募捐，因父母認為他在理工學院修讀資訊安全管理學系「無前途」，拒絕為他繳交學費。網民得知後響應捐款，少年在短短一星期內籌得1960新加坡元（約1.1萬港元）。

該名網名為「Lochi」的17歲少年，在11月18日於Twitter上發文，指自己現時就讀新加坡理工學院，由於父母拒交學費而遭停學。他表示父母認為在理工學院修讀資訊安全管理學系「無前途」，要求他再次報考公開試，爭取考入大學。

網上眾籌學費

然而，Lochi對資訊安全管理學系甚有興趣，希望繼續攻讀課程，為了圓夢曾做兼職賺錢，但仍難以負擔一年6200新加坡元（約3.5萬港元）學費。他決定在網上發起募捐：

要公開地說這事令人尷尬，但我真的需要你們的幫助才能重返校園。

不少網民看到帖文之後響應捐款，Lochi在短短一星期內籌得1960新加坡元（約1.1萬港元）。有網民留言鼓勵Lochi，「嘗試去找各種經濟援助，不要放棄」、「可以找社工幫忙」、「找教授談一談或許有幫助」。新加坡理工學院及後在帖文回覆，指學院得知少年的困境，現已聯繫學生並提供協助。

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責任編輯：王明芳