  • 24°C
香港時間 : 20211130日 (週二) 14:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【眾籌學費】父母嫌理工學院無前途拒交學費　17歲少年網上募捐：需要幫助重返校園

親子 13:47 2021/11/30

分享：

熱門 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

新加坡一名17歲少年在網上眾籌學費。

新加坡一名17歲少年近日在網上發文募捐，因父母認為他在理工學院修讀資訊安全管理學系「無前途」，拒絕為他繳交學費。網民得知後響應捐款，少年在短短一星期內籌得1960新加坡元（約1.1萬港元）。

該名網名為「Lochi」的17歲少年，在11月18日於Twitter上發文，指自己現時就讀新加坡理工學院，由於父母拒交學費而遭停學。他表示父母認為在理工學院修讀資訊安全管理學系「無前途」，要求他再次報考公開試，爭取考入大學。

網上眾籌學費

然而，Lochi對資訊安全管理學系甚有興趣，希望繼續攻讀課程，為了圓夢曾做兼職賺錢，但仍難以負擔一年6200新加坡元（約3.5萬港元）學費。他決定在網上發起募捐：

要公開地說這事令人尷尬，但我真的需要你們的幫助才能重返校園。

不少網民看到帖文之後響應捐款，Lochi在短短一星期內籌得1960新加坡元（約1.1萬港元）。有網民留言鼓勵Lochi，「嘗試去找各種經濟援助，不要放棄」、「可以找社工幫忙」、「找教授談一談或許有幫助」。新加坡理工學院及後在帖文回覆，指學院得知少年的困境，現已聯繫學生並提供協助。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

最新影片：斜視可從訓練改善視力　嚴重個案或須接受手術

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳

相關文章

【海外升學】35歲建築師爸爸計劃兒子海外升學　用人壽保險儲蓄目標為兒儲100萬學費
16:33 2021/11/24
【海外升學】35歲建築師爸爸計劃兒子海外升學　用人壽保險儲蓄目標為兒儲100萬學費
【供書教學】父母拒代繳大學學費　19歲女怒轟自私寧退學
12:14 2021/09/28
【供書教學】父母拒代繳大學學費　19歲女怒轟自私寧退學
【啃老族】讀碩士旨意父母交學費俾零用錢　25歲港女︰使乜咁勤力幫人補習
13:04 2021/09/03
【啃老族】讀碩士旨意父母交學費俾零用錢　25歲港女︰使乜咁勤力幫人補習

你可能感興趣

【海外升學】35歲建築師爸爸計劃兒子海外升學　用人壽保險儲蓄目標為兒儲100萬學費
16:33 2021/11/24
【海外升學】35歲建築師爸爸計劃兒子海外升學　用人壽保險儲蓄目標為兒儲100萬學費
【供書教學】父母拒代繳大學學費　19歲女怒轟自私寧退學
12:14 2021/09/28
【供書教學】父母拒代繳大學學費　19歲女怒轟自私寧退學
【啃老族】讀碩士旨意父母交學費俾零用錢　25歲港女︰使乜咁勤力幫人補習
13:04 2021/09/03
【啃老族】讀碩士旨意父母交學費俾零用錢　25歲港女︰使乜咁勤力幫人補習
家庭關係 專上學院 大學 學費 新加坡元

最高瀏覽

【浴火重生】為救未婚夫衝火海全身8成燒傷　空姐歌手積極治療：我會勇敢走下去
16:06 2021/11/29
【浴火重生】為救未婚夫衝火海全身8成燒傷　空姐歌手積極治療：我會勇敢走下去
【深刻家教】兒子沉迷打機玩電話凌晨仍不睡　爸爸一招震撼教育︰工作不容易
16:33 2021/11/29
【深刻家教】兒子沉迷打機玩電話凌晨仍不睡　爸爸一招震撼教育︰工作不容易
【跨性別人士】變性後再公開半裸騷肌照　Elliot Page獲力撐：敢於活出真我
18:41 2021/11/29
【跨性別人士】變性後再公開半裸騷肌照　Elliot Page獲力撐：敢於活出真我