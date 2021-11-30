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【Inside out】余文樂慈善拍賣古董勞力士 估值1200萬元被攻擊「積木錶」

娛樂 13:19 2021/11/30

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古董錶狂熱份子余文樂收藏多，割愛捐心頭好拍賣感嘆慈善變是非。

余文樂親自監督的自家YouTube節目《Inside out》，在早前推出的第5、6集中，樂仔分享其手錶收藏心得。提到早前他獻出一隻古董隻勞力士想作慈善拍賣，但被一名外地收藏家發文指出該手錶為「積木錶」令拍賣告吹，樂仔慨歎：「我的好與不好永遠都被放大，如果我要玩下去，我要更加小心。」

樂仔在節目中拿出了收藏多年的手錶公諸同好，他說：「愛玩古董錶的人，喜歡獨一無二，遇上戴着好東西的人聊起來，有識英雄重英雄的感覺。」樂仔笑言，自己試過遇上心儀的手錶，整晚愛不惜手摸着手錶。

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想為慈善出一分力的樂仔，早前把珍藏的藝術品、腕錶及NFT珍藏等公開拍賣，想把收益撥捐「願望成真基金」，為患重病兒童實現願望，最終拍賣成交總額高達港幣1.2億港元。

是次拍賣原有一隻勞力士Daytona Paul Newman RCO型號6263的極罕腕錶，當時估價最高為1,200萬港元，但最終未有正式將這名錶拍賣。

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慈善拍賣流產

節目中樂仔重提此事，指自己捐出了一隻估價古董隻勞力士作慈善拍賣，卻被一名外地收藏家發文指出該手錶為「積木錶」，最後拍賣流產。

他表示：「我當初拿出來的手錶，因為一名外國收藏家的文章出來以後，讓這隻錶出了很多疑問，最終手錶未有成功拍賣出去，因為不是原本的面盤，所以他覺得不對。如果你對玩古董錶有一定的認識，其實很常會出現更換。」

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不覺得丟臉

樂仔感嘆，在玩古董錶這圈子，最怕名聲受損，名聲是非常重要，他說：「若是名聲丢了，很快就會傳出去，寫文章的人我不想攻擊他，也不需要攻擊他，但他一向是寫拍賣的手錶找毛病，不肯定出錯而有名的。」

他續稱：「賣我手錶的也絕不是外行人，到了拍賣時我必需要將手錶交到佳士得，他們有整個團隊去辨認，手錶有沒有出錯，他覺得沒有問題，才拿到拍賣會，而且他們一定是紐約拍賣行的專家去辨認，這樣是通過的。」

本來一心想做慈善，但最後卻被疑質令事件告吹，樂仔慨歎：「我當然是有點覺得可惜，錶被收回我不覺得可惜，亦不覺得是丟臉，我的好與不好永遠都被放大，如果我要玩下去，我要更加小心，不少人試過被騙就不玩，我會選擇留下來，因為我喜歡這東西。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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