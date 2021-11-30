【聖誕2021】東薈城名店倉x手工藝品牌Wendt & Kühn　「樂悠聖誕市集」+7大打卡亮點

▲ 東薈城名店x手工藝品牌Wendt & Kühn，舉辦「樂悠聖誕市集」。

今個冬日，大家可以過聖誕行市集，東薈城名店倉會聯同德國手工藝品牌Wendt & Kühn舉辦聖誕市集，帶來德國聖誕市集的熱賣商品。由即日起至明年1月2日，東薈城名店倉舉辦「樂悠聖誕市集」聖誕推廣活動，有7大打卡亮點及Wendt & Kühn期間限定店。

商場指戶外聖誕市集由12月10日的一連三個聖誕週末，會有逾40個攤位，包括主題飾品、潮流服飾、手製精品及節慶美食飲品等等。現場還有音樂表演，包括MC張天賦、盧思穎、胡學軒、網路歌手阿Mic周卓盈、何佩婷等於現場表演。

▲ 戶外聖誕市集。（圖片由商場提供）

「冬日聖誕小鎮」7大戶內外打卡亮點

1. 炫彩冬日聖誕森林，有三棵6.5米高的聖誕樹。

2. 彩色玻璃聖誕拱門，歡迎大家蒞臨聖誕市集。

3. 6米高巨型聖誕樹「音樂盒」及期間限定店，全港首個Wendt & Kühn期間限定店，當中會有德國聖誕市集的熱賣商品。

4. 聖誕老人驚喜現身市集攤位，聖誕老人會驚喜現身薑餅及聖誕飾品市集攤位。

5. 浪漫聖誕樹庭園，Wendt & Kühn聖誕小天使及聖誕樹裝飾。

6. 巨型發光月亮，大家可以坐上巨型月亮拍照打卡。

7. 4.3米高德式聖誕風車塔，商場指於四樓平台廣場，有德式聖誕風車塔和巨型聖誕掛飾裝置，可以拍照打卡。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

「冬日聖誕小鎮」裝置開放詳情：

地點：東薈城名店倉二樓天橋、二樓中庭廣場及四樓平台廣場 (鄰近稻成京川滬)

日期：由即日起至2022年1月2日

時間：每日早上10時至晚上10時

「樂悠雪地尋寶」無接觸數碼互動遊戲

商場指大家即場登記成為CLUB CG準會員或出示電子會員卡，及追蹤東薈城名店倉 Instagram 或 Facebook 專頁，即可參加遊戲，在限時内清除表面積雪收集寶藏，成功收集所需寶藏就可贏取Cinnabon指定曲奇。

▲ 無接觸數碼互動遊戲。（圖片由商場提供）

遊戲詳情：

地點：東薈城名店倉二樓 (鄰近275號鋪 - cdf Beauty)

日期：由即日起至2022年1月2日

時間：每日中午12時至晚上7時

最新影片推介：

「冬日甜蜜獎賞」

商場表示由2021年12月1日至27日，CLUB CG會員於東薈城名店倉以電子貨幣即日消費滿指定金額，可以換領 Venchi冬日巧克力禮盒及指定商戶現金券高達港幣1,000元。而非CLUB CG會員或準會員亦可憑港幣2,000元或以上合資格之消費即場登記成為CLUB CG會員，換領同等獎賞。

換領詳情：

地點：東薈城名店倉三樓禮物換領處 (鄰近303號鋪 - Club 21 Outlet)

日期：2021年12月1日至12月27日

時間：每日早上10時至晚上10時

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

記者：蕭雅文