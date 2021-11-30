【市儈新娘】向婚紗店出售免費二手婚紗　港女賣貴過原價︰$1288加封利是

▲ 有剛結婚的港女向婚紗店出售免費二手婚紗，可是竟然賣貴過原價。

不少人會把結婚物資轉售，甚至免費送給別人，避免浪費。日前本港一間婚紗店於社交平台分享「奇遇」，有剛結婚的港女向該店出售免費獲得的二手婚紗，可是竟然賣貴過原價，更要求好意頭加一封利是。不過，店主原來就是婚紗的捐贈者，事件引起網民熱議。

免費二手婚紗貴過原價

昨日（29日）facebook專頁「慧子婚紗 Mrs. Tse Bridal」以「奇文共賞」為題發帖，店主表示未開公司時，曾在一個新娘群組捐贈一批婚紗禮服等物資，獲贈者當時稱用完會再捐出，但對方事後失蹤，店主就不了了之，怎料近日終於再見這件婚紗。

店主上載與一名女子的對話截圖，對方問店主會否收購輕婚紗，因自己剛結婚，婚紗只著過一次，未洗過。她指只去過外影及酒店著過，不會太污漕，如店主收購就平讓給她。女子寫道︰

我free返嚟，問過原物主幾多錢，佢話買返嚟$1250，當時全新俾我嘅，所以只著過一次好新淨，我幸福承傳意頭價$1288賣俾你好嗎？

▲ 女子提出以幸福承傳意頭價$1288，將婚紗賣給店主。（「慧子婚紗」授權圖片）

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要求好意頭加封利是

女子續指其奶奶怕賣結婚用品不好意頭，因此向店主建議，「最好到時封多封利是俾我哋會好啲，金額隨心，個人建議$88尾會好啲。」店主回覆她，公司不收購二手婚後物資，解釋這件婚紗是Ball gown（晚禮服），而非輕婚紗，並說出真相︰

呢張圖係我影嘅，而我係圖中婚紗嘅捐贈者。

店主不解對方為何將免費得來，而用過、未洗的東西貴賣，還要貴過原價，她表示「我買返嚟時泰銖1250」（約290港元）。

網民︰叫佢留返下次著

帖文吸引一眾網民留言，一面倒批評女子的做法不當，「點解呢啲女人嫁得出」、「幾cheap都有」、「佢係蠢定係儍㗎」、「叫佢留返下次著啦」、「用張紅紙寫『88』再封落利是度」、「最好笑佢唔記得邊個free俾佢，賣返俾free俾佢嘅人」。點擊睇更多網民意見︰

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責任編輯：王明芳