【交通違例】涉危駕撞警員電單車等多項罪行　拘捕23歲男子

▲ 警方拘捕一人 ， 涉危險駕駛和販運危險藥物等多項罪行。

警方今日（30日）表示，一名男子早前涉行車期間使用手提電話，未有按交通人員指示停車，其後突然加速，並撞倒警員電單車逃走。

警方秀茂坪警區助理指揮官（刑事）署理警司馬怜昊指，在今年11月14日晚上約11時，在九龍灣啓祥道發生一宗危險駕駛，當中一名正值巡邏交通人員駕駛電單車經過上址時，發現一部懷疑違例私家車，因此指示對方停車，但私家車並無停下，還撞倒交通人員，其後加速逃走。經過調查後，昨日在沙田區碩門邨再拘捕一名23歲男子，相信為當日駕駛涉事車輛的司機，涉嫌危險駕駛、駕駛時沒有有效駕駛執照、沒有第三者保險而使用車輛、未有按警方指示停車、意外後沒有報告、駕駛時使用流動電話、販毒及刑事毀壞，在涉事車輛內檢獲小量懷疑可卡因，疑犯除涉及毒品罪名外，承認其他所有控罪，案件仍在調查中。

至於在昨天上午將一名37歲男子拘捕，涉嫌沒有向警務人員提供詳情被捕，已獲准保釋候查。

【車CAM直擊】私家車司機疑駕駛用手提電話 警示意停車遭撞電單車

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記者：余思嵐、曾秋文