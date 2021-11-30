  • 25°C
香港時間 : 20211130日 (週二) 13:41
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【交通違例】涉危駕撞警員電單車等多項罪行　拘捕23歲男子

社會 12:36 2021/11/30

分享：

熱門 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

警方拘捕一人 ， 涉危險駕駛和販運危險藥物等多項罪行。

警方今日（30日）表示，一名男子早前涉行車期間使用手提電話，未有按交通人員指示停車，其後突然加速，並撞倒警員電單車逃走。

警方秀茂坪警區助理指揮官（刑事）署理警司馬怜昊指，在今年11月14日晚上約11時，在九龍灣啓祥道發生一宗危險駕駛，當中一名正值巡邏交通人員駕駛電單車經過上址時，發現一部懷疑違例私家車，因此指示對方停車，但私家車並無停下，還撞倒交通人員，其後加速逃走。經過調查後，昨日在沙田區碩門邨再拘捕一名23歲男子，相信為當日駕駛涉事車輛的司機，涉嫌危險駕駛、駕駛時沒有有效駕駛執照、沒有第三者保險而使用車輛、未有按警方指示停車、意外後沒有報告、駕駛時使用流動電話、販毒及刑事毀壞，在涉事車輛內檢獲小量懷疑可卡因，疑犯除涉及毒品罪名外，承認其他所有控罪，案件仍在調查中。

至於在昨天上午將一名37歲男子拘捕，涉嫌沒有向警務人員提供詳情被捕，已獲准保釋候查。

【車CAM直擊】私家車司機疑駕駛用手提電話　警示意停車遭撞電單車

最新影片推介：

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

記者：余思嵐、曾秋文

相關文章

【天氣轉冷】今晚天氣顯著轉涼明早最低12度　周四早上有地區最低約9度
今日 10:06
【天氣轉冷】今晚天氣顯著轉涼明早最低12度　周四早上有地區最低約9度
【Omicron變種病毒】陳肇始指外防輸入措施宜緊不宜鬆　強調本港目前措施仍是適合
今日 10:47
【Omicron變種病毒】陳肇始指外防輸入措施宜緊不宜鬆　強調本港目前措施仍是適合
【電視訊號】6個數碼電視明起轉用新發射頻率廣播　通訊辦籲調整大廈公共天線系統
今日 10:53
【電視訊號】6個數碼電視明起轉用新發射頻率廣播　通訊辦籲調整大廈公共天線系統
【Omicron變種病毒】曾祈殷指港府需微調防疫政策　包括應針對豁免人士加強措施
今日 11:32
【Omicron變種病毒】曾祈殷指港府需微調防疫政策　包括應針對豁免人士加強措施
【外賣平台】Uber Eats宣布12月31日終止在港運作　全力拓展Uber Taxi 市場
今日 11:30
【外賣平台】Uber Eats宣布12月31日終止在港運作　全力拓展Uber Taxi 市場
【Omicron變種病毒】孔繁毅指本港外防輸入措施已足夠及嚴謹　應盡快推出「疫苗氣泡」
今日 11:45
【Omicron變種病毒】孔繁毅指本港外防輸入措施已足夠及嚴謹　應盡快推出「疫苗氣泡」
【2元乘車優惠】1961年出生明日起可申請樂悠咭　可透過八達通App或郵寄申請【附詳情】
今日 11:54
【2元乘車優惠】1961年出生明日起可申請樂悠咭　可透過八達通App或郵寄申請【附詳情】

你可能感興趣

【天氣轉冷】今晚天氣顯著轉涼明早最低12度　周四早上有地區最低約9度
今日 10:06
【天氣轉冷】今晚天氣顯著轉涼明早最低12度　周四早上有地區最低約9度
【Omicron變種病毒】陳肇始指外防輸入措施宜緊不宜鬆　強調本港目前措施仍是適合
今日 10:47
【Omicron變種病毒】陳肇始指外防輸入措施宜緊不宜鬆　強調本港目前措施仍是適合
【電視訊號】6個數碼電視明起轉用新發射頻率廣播　通訊辦籲調整大廈公共天線系統
今日 10:53
【電視訊號】6個數碼電視明起轉用新發射頻率廣播　通訊辦籲調整大廈公共天線系統
罪案 罪行 經濟 司機 沙田 單車 九龍灣 香港 交通

最高瀏覽

【浴火重生】為救未婚夫衝火海全身8成燒傷　空姐歌手積極治療：我會勇敢走下去
16:06 2021/11/29
【浴火重生】為救未婚夫衝火海全身8成燒傷　空姐歌手積極治療：我會勇敢走下去
【深刻家教】兒子沉迷打機玩電話凌晨仍不睡　爸爸一招震撼教育︰工作不容易
16:33 2021/11/29
【深刻家教】兒子沉迷打機玩電話凌晨仍不睡　爸爸一招震撼教育︰工作不容易
【跨性別人士】變性後再公開半裸騷肌照　Elliot Page獲力撐：敢於活出真我
18:41 2021/11/29
【跨性別人士】變性後再公開半裸騷肌照　Elliot Page獲力撐：敢於活出真我