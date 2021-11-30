【一代小生】昔日TVB當紅小生轉攻內地吸金　師奶殺手陶大宇唱《倒轉地球》紅爆網絡

▲ 昔日TVB師奶殺手紛紛北上。

早年憑TVB劇《壹號皇庭》及《刑事偵緝檔案》系列獲封「師奶殺手」的陶大宇，近年將事業重心轉為內地，以商演和登台為主，更曾獲執為內地「登台王」。

近年，陶大宇每次出席商演均獻唱劉德華的《倒轉地球》，由於其唱功、台風及神情十分「獨特」，登台片段火速在網上瘋傳，網民更笑言：「樂壇欠他一個交代」。

除陶大宇外，那些年的「帥奶殺手」羅嘉良和吳啟華同樣北上登台吸金，撈家這位三屆視帝指淪為富婆伴舞，而吳啟華即被指老態盡現。

【三屆視帝】羅嘉良內地商演跟富婆合唱 「撈家」被搶鏡仍落力伴舞搞氣氛

▲ 陶大宇近日出席商演時，愛唱《倒轉地球》一曲。

神級演繹《倒轉地球》

陶大宇近日開設抖音，除拍片氹粉絲開心外，大宇更不時上載出席商演和登台的短片。

而劉天王的《倒轉地球》成為大宇的飲歌，而大宇以「宇宙級」唱腔兼「水撥式」台風演繹《倒轉地球》一曲，只見大宇隨着音樂擺動身體，努力模仿劉天王台風的他唱得異常投入，相關演出短片在內地網上瘋傳，頓成為內地網民熱話。

▲ 陶大宇的「魔音」，成為網民熱話。（取自微博）

另外，大宇也愛獻唱華仔另一首本名曲《愛你一萬年》，他唱到走音外，更將國語歌詞唱成「愛你一碗麵」。

陶大宇版本的《倒轉地球》於內地成為洗腦歌，網民笑指大宇的演唱充滿喜感，娛樂性甚高，網民笑言「唔聽唔安樂」、「爆笑神曲」、「劉德華看到有什麼感受」、「樂壇欠他一個交代」等，甚至有網民惡搞，笑指應該將叱咤「我最喜愛的男歌手」頒給大宇。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

內地商演新寵兒

另外，有指陶大宇憑此成為內地商演新寵兒，其商演場次比從前多幾倍，曾經三日內連跑三個城市出席商演，而網友更笑稱要「集氣」，希望他可以亮相春晚。

最新影片推介：炎明熹專訪

現年58歲的陶大宇為TVB藝訓班出身，他憑劇集《壹號皇庭》及《刑事偵緝檔案》系列獲觀眾愛載。更成為香港「師奶殺手」稱號的第一人，而陶大宇跟郭可盈因為在三部《刑事偵緝檔案》系列中的出色表現，成為無綫劇集中最經典的情侶檔之稱。

及至2007年，陶大宇跟TVB因意見不合而解約，最後更選擇返內地發展。

▲ 陶大宇跟郭可盈合演劇集《刑事偵緝檔案》。

羅嘉良北上登台

事實上除了陶大宇外，同樣於90年代當紅的小生羅嘉良及吳啟華也紛紛返內地登台。

現年58歲的羅嘉良過去憑電視劇《難兄難弟》、《天地豪情》、《流金歲月》連續3年奪下視帝，更曾是TVB「一哥」，2003年他將演藝重心轉往內地發展。

▲ 羅嘉良出席商演時，慘淪為伴舞者。（取自微博）

早前網友於微博分享一段羅嘉良參與商演的短片，只見他捧著花束於台上獻唱，前方則有位打扮華麗的中年女子，有好幾次撈家想開口獻唱，也遭對方阻止，結果撈家只能一面尷尬在一旁伴舞。

吳啟華展歌藝

至於57歲的吳啟華於1998年憑電視劇《妙手仁心》「程至美」醫生一角獲觀眾喜愛，奠定男一之位，之後他演出《LovingYou我愛你》系列、《倚天屠龍記》、《美味情緣》等劇集，被觀眾稱作師奶殺手。

▲ 今年10月吳啟華於內地登台，只見小酒吧地方狹小。（取自微博）

【浪子回頭】不敵7年之癢出軌離婚 孝順陶大宇為圓母夢有意再婚

不過啟華近年也主力在內地發展，他出席不少品牌商演活動，於3月28日，有網友在微博上載一段吳啟華登台的短片，只見舞台燈光昏暗，場地十分狹小，而啟華又被指老態盡現，臉上滿佈皺紋。

不少網友們懷疑吳啟華是否經濟有問題才參加商演，更有人認為他自毀身價。