【嬰兒嗆奶】40日大嬰嗆奶吸入肺致缺氧身體發紫　醫生教1招減BB嗆奶風險

▲ 40日大嬰嗆奶吸入肺致缺氧身體發紫，醫生教1招減BB嗆奶風險。

照顧嬰幼兒時應加倍留神。內地一名嬰兒飲奶時嗆奶，導致嚴重缺氧，呼吸極度困難，送院後需立即進行氣管插管正壓通氣改善缺氧。有醫生提醒，6個月以下的嬰幼兒，在進食後務必抱起拍背約5分鐘，能降低奶液返流誤吸的概率。

據內地傳媒報道，事發於本月13日下午，江蘇一名出生40天的嬰兒在家嗆奶，誤將奶液吸入肺部，引起極度呼吸困難，導致嚴重缺氧和心跳過快。送院時心率已超過200多下，且面部及全身紫紺缺氧，狀態也極其煩躁，需立即進行氣管插管正壓通氣改善缺氧，以免出現心跳呼吸衰竭。

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不過，嬰兒太小，且有先天性小下頜畸形，加上下頜及氣管內嗆入較多奶液，無法清楚曝露視野，插管有一定困難，醫生多次嘗試都未能成功。嬰兒仍有缺氧反覆發作，心率陣發性下降的情況，隨時有可能發生心肺衰竭。

所幸，醫護團隊憑著豐富的經驗，果斷採取盲探插管的方法，最終成功清理嬰兒誤吸的奶液及分泌物，然後經氣管正壓通氣，緩解了缺氧的情況，嬰兒的情況逐漸穩定下來。

進食後拍背5分鐘防嬰兒嗆奶

報道指出，吸入性肺炎是兒科常見疾病，特別是年齡較小的嬰兒，由於自我保護能力低下，更容易出現誤吸現象。在冬季，出現嚴重誤吸甚至引起死亡的發生率更高，因孩子穿著及覆蓋的衣物較為厚重，容易導致誤吸，而且由於被衣物覆蓋，誤吸後難被及時發現，導致經常錯過搶救時機。

江蘇省中西醫結合醫院兒科副主任馮偉偉醫生建議，6個月以下的嬰兒，進食後務必抱起拍背約5分鐘，拍到打嗝最佳，能降低奶液返流誤吸的概率。另外，建議家庭成員輪流照顧孩子，保證24小時不間斷看護。至於小下頜、唇齶裂、有胃食管返流症的特殊孩子，更要在專業指導下餵養，讓孩子安全度過生命周期的「脆弱期」。

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責任編輯：羅嘉欣