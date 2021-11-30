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【聖誕花藝】棄會計師前程投身花藝師繼承家業　花店店主開設花療工作坊療癒身心靈

休閒消費 15:58 2021/11/30

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熱門 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

Ada表示開設聖誕樹工作坊，希望大家可以和家人朋友嘗試更多不同節日體驗。

花藝作品不但可傳遞心意，更可治療自己以舒緩日常壓力。聖誕將至，TOPick邀請到中西花店第三代經營者Ada分享開設「花療工作坊」及「聖誕樹工作坊」原因，並親授自製迷你聖誕樹步驟，絕對是最佳聖誕親子活動。

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放棄做會計師投身花藝師

作為家中長女的Ada自細擅長繪畫、手作等藝術，但從沒立志要繼承家業。在完成會考後赴英國升學，因數學成績較好，所以成功考入倫敦政治經濟學院修讀會計。在畢業後，於英國十大會計師行工作並在取得英國會計師牌ACA，卻選擇回港投身到母親經營的中西花店。

當初做會計師是想收入穩定，但慢慢發現，最愛是花藝、大自然和創作。花比數字更有人情味，更可以幫助到人。

花藝體現生命教育

回港後的Ada，從花店會計事務開始入手，慢慢涉獵到統籌產品以至市場推廣，更考獲荷蘭專業花藝設計師高級證書，發展花藝師的事業，更不時開班授課，分享從花藝中的領悟，幫助不少人療癒心靈。

花草生命時限短，加上花店每日會接觸不同客人，的確體會太多生離死別。所以人要活在當下，珍惜擁有的一切。而人和其他生物一樣，需要和大自然有連繫。香港人工作壓力大，生活節奏急促，其實好適合接觸更多大自然。

Ada指開設工作坊主要想讓更多人接觸花、認識花及在過程中可以放鬆身心靈。她分享在課堂以10分鐘冥想為開端，之後自選配搭花葉，創作出專屬的花藝擺設，希望大家從過程中觀照自己，享受花藝及療癒心靈。

點擊大圖了解自製迷你聖誕樹步驟：

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臨近聖誕，Ada表示大家可多花時間和家人朋友嘗試參加更多不同體驗，創造更多回憶，和身邊的人共享快樂。

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https：//bit.ly/38pYEYI

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責任編緝：張懿慧

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