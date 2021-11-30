【險象環生】將BB放斑馬線爬行懶理汽車駛過　家長打卡拍片無視危險︰玩得幾開心

▲ 內地有家長將BB放斑馬線爬行，懶理汽車駛過險象環生。

為打卡呃like可以去到幾盡？內地有家長竟然妄顧孩子安全，任由BB在斑馬線爬行，懶理旁邊仍有不少車輛駛過，險象環生，分分鐘害了BB，也害了駕駛人士。

綜合內地傳媒報道，於上周四（25日），有網民上載了一段影片，事發在河北石家莊，從影片所見，斑馬線上有不少汽車駛過，有路人站在斑馬線上等待，很貼近汽車。當中很離譜的是有一名紅衣女子疑為BB的母親，她將嬰兒放在車水馬龍的斑馬線上爬行，更淡定用手機拍片。

▲ 河北有家長將BB放斑馬線爬行，汽車在旁貼近地駛過。（微博影片截圖）

將BB放斑馬線爬行

目測該嬰兒只有數月大，懂得爬行的階段，該名家長蹲下來手拿手機，讓BB在斑馬線慢慢爬行，一邊拍片一邊跟BB玩，在短片中，已見數輛汽車在旁駛過，與嬰兒及紅衣女只是擦身而過，非常危險，可是該女子毫不顧忌一直忘我拍攝，而天真的BB不時東張西望，不知道危險就在身邊。

期間，該家長曾放下手機問小孩「好玩不？」，轉過頭向一旁的行人說「人家挺高興的，我也省事了，多好」。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

網民大罵不配為人母

當轉為綠燈過馬路時，她繼續拍片，任由BB在馬路爬行，危險又污糟。片段曝光後，引來許多網民批評，大罵不配為人母，視馬路如自己家，沒有安全意識，嬰兒發生意外就後悔莫及，亦危害司機。另有些網民指家長似是拍片「呃Like呃view」無所不用奇技。留言包括︰「為了拍片賺觀看次數，孩子生命不放在心上」、「父母是孩子的保護傘，要時刻保證孩子的安全，而不是用孩子來賺流量搏眼球」、「司機坐在駕駛室，真的看不到這麼矮的寶寶，出事情了算誰的責任啊，真是個沒腦子的媽媽」。

另一方面，有網民指該女子的做法不配為人母，質疑她不是嬰兒的媽媽，除了讓BB馬路上爬令人匪疑所思之外，當時天氣寒冷，但見BB衣衫單薄，該女子自己反而穿很厚，讓孩子趴在冷冰冰且充滿細菌的地上，相當不妥，應該報警調查。

最新影片︰

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6H6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳