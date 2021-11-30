  • 25°C
香港時間 : 20211130日 (週二) 13:41
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【險象環生】將BB放斑馬線爬行懶理汽車駛過　家長打卡拍片無視危險︰玩得幾開心

親子 13:17 2021/11/30

分享：

熱門 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

內地有家長將BB放斑馬線爬行，懶理汽車駛過險象環生。

為打卡呃like可以去到幾盡？內地有家長竟然妄顧孩子安全，任由BB在斑馬線爬行，懶理旁邊仍有不少車輛駛過，險象環生，分分鐘害了BB，也害了駕駛人士。

綜合內地傳媒報道，於上周四（25日），有網民上載了一段影片，事發在河北石家莊，從影片所見，斑馬線上有不少汽車駛過，有路人站在斑馬線上等待，很貼近汽車。當中很離譜的是有一名紅衣女子疑為BB的母親，她將嬰兒放在車水馬龍的斑馬線上爬行，更淡定用手機拍片。

河北有家長將BB放斑馬線爬行，汽車在旁貼近地駛過。（微博影片截圖）

將BB放斑馬線爬行

目測該嬰兒只有數月大，懂得爬行的階段，該名家長蹲下來手拿手機，讓BB在斑馬線慢慢爬行，一邊拍片一邊跟BB玩，在短片中，已見數輛汽車在旁駛過，與嬰兒及紅衣女只是擦身而過，非常危險，可是該女子毫不顧忌一直忘我拍攝，而天真的BB不時東張西望，不知道危險就在身邊。

期間，該家長曾放下手機問小孩「好玩不？」，轉過頭向一旁的行人說「人家挺高興的，我也省事了，多好」。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

網民大罵不配為人母

當轉為綠燈過馬路時，她繼續拍片，任由BB在馬路爬行，危險又污糟。片段曝光後，引來許多網民批評，大罵不配為人母，視馬路如自己家，沒有安全意識，嬰兒發生意外就後悔莫及，亦危害司機。另有些網民指家長似是拍片「呃Like呃view」無所不用奇技。留言包括︰「為了拍片賺觀看次數，孩子生命不放在心上」、「父母是孩子的保護傘，要時刻保證孩子的安全，而不是用孩子來賺流量搏眼球」、「司機坐在駕駛室，真的看不到這麼矮的寶寶，出事情了算誰的責任啊，真是個沒腦子的媽媽」。

另一方面，有網民指該女子的做法不配為人母，質疑她不是嬰兒的媽媽，除了讓BB馬路上爬令人匪疑所思之外，當時天氣寒冷，但見BB衣衫單薄，該女子自己反而穿很厚，讓孩子趴在冷冰冰且充滿細菌的地上，相當不妥，應該報警調查。

最新影片︰

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6H6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳

相關文章

【險象環生】帶小朋友黑夜馬路踩單車　爸爸行先女兒留後巴士擦身而過好危險
11:42 2020/11/03
【險象環生】帶小朋友黑夜馬路踩單車　爸爸行先女兒留後巴士擦身而過好危險
【疏忽照顧】爸爸只顧推BB車急過旺角馬路　懶理兒子墮後狂奔險象環生
10:23 2021/10/28
【疏忽照顧】爸爸只顧推BB車急過旺角馬路　懶理兒子墮後狂奔險象環生
【險象環生】大埔踩板媽媽無拖實阿仔衝紅燈　遭網民鬧爆認衰：我做咗壞榜樣
15:44 2021/04/23
【險象環生】大埔踩板媽媽無拖實阿仔衝紅燈　遭網民鬧爆認衰：我做咗壞榜樣

你可能感興趣

【險象環生】帶小朋友黑夜馬路踩單車　爸爸行先女兒留後巴士擦身而過好危險
11:42 2020/11/03
【險象環生】帶小朋友黑夜馬路踩單車　爸爸行先女兒留後巴士擦身而過好危險
【疏忽照顧】爸爸只顧推BB車急過旺角馬路　懶理兒子墮後狂奔險象環生
10:23 2021/10/28
【疏忽照顧】爸爸只顧推BB車急過旺角馬路　懶理兒子墮後狂奔險象環生
【險象環生】大埔踩板媽媽無拖實阿仔衝紅燈　遭網民鬧爆認衰：我做咗壞榜樣
15:44 2021/04/23
【險象環生】大埔踩板媽媽無拖實阿仔衝紅燈　遭網民鬧爆認衰：我做咗壞榜樣
家庭關係 家庭教育 網絡熱話 中國 司機

最高瀏覽

【浴火重生】為救未婚夫衝火海全身8成燒傷　空姐歌手積極治療：我會勇敢走下去
16:06 2021/11/29
【浴火重生】為救未婚夫衝火海全身8成燒傷　空姐歌手積極治療：我會勇敢走下去
【深刻家教】兒子沉迷打機玩電話凌晨仍不睡　爸爸一招震撼教育︰工作不容易
16:33 2021/11/29
【深刻家教】兒子沉迷打機玩電話凌晨仍不睡　爸爸一招震撼教育︰工作不容易
【跨性別人士】變性後再公開半裸騷肌照　Elliot Page獲力撐：敢於活出真我
18:41 2021/11/29
【跨性別人士】變性後再公開半裸騷肌照　Elliot Page獲力撐：敢於活出真我