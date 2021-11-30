【正能量】夫確診前列腺癌妻患抑鬱症　藉舞蹈解心結齊當義工助同路人

▲ 丈夫確診前列腺癌，妻子又患上抑鬱症，兩人藉舞蹈中獲得力量，執子之手，身與心回復喜樂。

患癌從來不是一個人的事，它有時像漣漪，產生的影響一圈一圈向外擴展和伸延。前列腺癌康復者崔鉅勳，好不容易走出癌症幽谷，妻子卻證實患上抑鬱症。幸二人從舞蹈中獲得力量，執子之手，身與心回復喜樂。

崔鉅勳於2011年8月確診患上前列腺癌，其實早在3年前他已發現小便不暢順。「窒下窒下，排得不乾淨，而且有刺痛不適情況。初時不當是一回事，當時我已58歲，以為年紀大都是這樣吧！」

某天，他從收音機聽到政府有關泌尿的宣傳廣播，崔鉅勳對「小便有問題就要去看醫生」這句話特別在意，隨即去求醫。醫生檢查後指他有前列腺肥大，需服藥及定期驗血監察前列腺抗原水平（PSA），跟進足足兩年多，沒料到最後一次檢查時，發現前列腺癌指數升高逾正常水平，需轉介作進一步檢測，結果證實患上前列腺癌二期，他隨即進行切除手術。

▲ 崔鉅勳病後重拾畫畫的興趣。（被訪者提供）

病後生活步伐放緩

手術後，他生活變得不一樣。當時他任職保安夜間主管，工作繁重緊張，手術後他採半退休方式，改為日間工作，性質也較輕鬆一類，步伐放慢了，壓力也大減。「大病一場後，起居生活也相對調整，每早到公園練氣功，然後回家吹口琴，靜下心神提起畫筆畫畫，重拾過往的興趣。」

患癌過程中，崔鉅勳覺得最難熬是自己對病情不清楚。「不了解癌症、不明白為何會患上前列腺癌，經過治療與參加香港癌症基金會活動，與病友交流，多聽前列腺癌相關講座，慢慢認識多了，擔心大大減少。」

除手術後頭半年，他偶爾有滲尿外，沒其他病痛不適。他定期覆診、檢測，時間轉眼10年，健康安然無恙，放下心頭大石。「現時每隔一年半去檢查身體，這10年間無發現癌指數升高。」

▲ 崔鉅勳畫功了得，一幅《海南情——菠蘿蜜》曾獲國內文化展覽評為美術優秀作品。（被訪者提供）

太太：正面心態對抗抑鬱症

崔鉅勳度過了難關，沒料到另一暗湧已襲來，太太患上抑鬱症。

崔太回想，抑鬱症已蘊釀多年。「初時以為是性格所致，自小我已頗任性、自我。認識丈夫後，他性格隨和、包容，更造就我『無王管』。」

崔太得知丈夫患癌，情緒陷於崩潰，當時她對甚麼是癌症都不是很清楚，甚至前列腺癌都未聽過，一下子未能接受，常常躲起來哭泣。「我不肯外出，整天對着家中四面牆壁，不懂得笑，只是一味流淚；茶飯不思，聞到飯菜味就想嘔吐。對很多事情都不上心，也不想去記、不想去知，外間一切都像與自己無關。」

其後更出現幻覺：「我生活圈子只圍繞丈夫和兒子，有時出現幻覺，站在家中露台看到飛機在天上飛過，會想到兒子可能在飛機上，恐懼將會發生空難；樓下馬路車水馬龍，或會發生交通意外，家人可能在其中一輛車上……總之好無厘頭，偏偏想法就這樣負面，人辛苦到不得了。」

崔太那時難忍半點噪音，丈夫見她精神稍好時，好不容易帶她出街茗茶，她必定緊拉着丈夫，甫坐下聽到鄰桌茶客高聲說話，她二話不說即離開。

心理身體亮警號

丈夫康復後一年，她情緒到了難以控制的地步，稍為一點兒不如意便失控，亂扔東西、喊着想死……心理影響生理，身體又出現許多不適，周而復始，惡性循環。崔鉅勳覺得太太不對勁，帶她往求醫，證實患了抑鬱症，除服藥外，同時接受心理輔導。

「十分多謝香港癌症基金會為我提供10節的情緒輔導，心情好了好多。偶爾與丈夫郊遊，欣賞大自然的花鳥魚蟲，情緒紓緩不少。抑鬱症頗要靠病人自己，家人的理解和支持也十分重要，心態好，病已好了一半。」

由於崔太一向熱愛唱歌跳舞，甚麼舞蹈類型也愛跳，民族舞、古典舞、拉丁舞、慢四、喳喳等社交舞也有涉獵，更曾參加比賽。婚後忙著工作、照顧兒子而逐漸放下興趣。

▲ 夫婦倆目前的生活以跳舞為中心，兩人現時更擔當舞蹈老師。（被訪者提供）

愈跳愈投入

2014年機緣巧合下，崔鉅勳得知癌症基金會有一個特別為前列腺癌患者而設的「前路無阻」計劃，深知太太年青時熱愛跳舞，崔先生游說太太參加「舞出活力婚姻」研習班，在課堂上學會了跳不同類型的舞蹈，沒料到太太跳了一次後嚷著不會再去第二次。崔太記得：「重拾久違了的愛好，老師教得好好但我像跟不上，心情感恐懼未能投入，心想放棄算了。」想到老師的用心的循循善誘，到上第二課舞蹈班時崔太主動提出參加，自此逐漸打開心扉，情緒走回正軌。「上舞蹈班時那種開心和放鬆，我很久沒試過了。」

雖然崔鉅勳是舞蹈門外漢，但見太太放開鬱結投入參與，也感染了他努力參加，他在班上用心學習，回到家中由太太擔當老師，有時太太更會與他到體育館一角，天天練舞和練基本功。有時兩人手拖手在街上散步，行至少人的地方，興之所至也會翩翩起舞一番，可見興趣之濃厚。

正因為曾患過抑鬱症，崔太坦言對癌症患者及其家屬有更深體會。「生命中好多垃圾(困擾與憂慮)，有時丈夫和兒子說把他們當垃圾桶，把垃圾扔出來，其實有時我很不好意思，因為做垃圾桶不好受的，接收的都是負面不開心事情。我現在學懂了，先將問題消化一下。」崔太如今換上另一角色，遇上癌症患者及其家屬情緒問題，讓對方盡情傾吐，把心結解開。

▲ 崔太十分欣賞丈夫對跳舞投入百分百努力，並稱讚他是很好的舞伴。（被訪者提供）

除了參與不同課程，崔鉅勳亦有為癌症基金會擔當不同義工服務，包括接聽病友來電，以同路人身份與病友分享自己的經驗。他亦曾捐出5幅他的國畫作品，更把籌到的善款全數捐給癌症基金會，期望發揮自身影響力幫到更多有需要人士。

香港癌症基金會

香港癌症基金會於 1987 年成立，為本港最具規模的癌症服務機構，秉承著「抗癌路上不孤單」的服務宗旨，致力為受癌症影響的患者及其家人，提供免費資訊、專業輔導及朋輩支援等服務，協助受癌症影響的人士跨越重重癌關。

記者：周美好