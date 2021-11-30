【聖誕2021】The Mira推極光體驗Staycation　有機會贏雙人來回芬蘭機票與7天遊旅程

▲ The Mira 推出極光城鎮「型」，把房間布置如在極光中。(酒店提供)

全年最教人愉悅歡欣的季節快將駕臨，The Mira Hong Kong 與芬蘭旅遊局、芬蘭航空及美麗華旅遊聯合呈獻難忘假期，先從極光住宿體驗開始。

The Mira 在酒店把5樓之特色套房樓層，以別具一格的極光佈置，綻放懾人魅力，同時尊享各款節日住宿體驗，從奢華套房住宿、佳節極光體驗「型」、節日饌嚐與水療，悉隨專意。

1.爐烤美饌露天極光體驗「型」，$4,080 起 (即日至2022年1月31日)，套房的陽台特設充氣冰屋，在夢幻極光與閃爍的聖誕樹相互輝映下，細味慢煮火雞胸伴烤時蔬及松露泥與帶骨牛肋排，感受佳節滋味的溫馨。

2.特色套房饌嚐聖誕火雞大餐，$4,200起 (12月1日至2022年1月5日)，入住奢華套房，享用聖誕火雞伴甘栗餡料，配上一瓶香檳，與家人摯友於聖誕樹及極下映襯下舉杯同慶，讓小姆明或聖誕小鹿毛絨玩具與您共享節日的愉悅「醺」圍。

3.佳節海鮮饌嚐之旅，$1,280起 (12月1日至2022年1月2日)，入住城景客房，以令人怦然動心的價格，享受佳節海鮮饌嚐，同時免費專享餐酒乙瓶或迷你吧飲品，為型格住宿滋味加冕。

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還有節慶住宿及尊享夢幻聖誕自助晚餐的選擇，分別在12月24及25日，只要入住設計酒店，一同到頂層宴會廳投入節日慶典，連串聖誕慶典活動包括，曾經憑藉魅力魔法，榮獲梅林獎的專業魔術師甄澤權(Louis Yan)的魔術表演、聖誕老人驚喜現身於宴會場地，渲染歡欣愉悅的節日氣氛、以及饌嚐節日盛宴，品嚐美食佳餚如香烤火雞配甘栗餡料及聖誕熱紅酒，讓醉人氣氛更熱鬧，12月19日前預訂更可享早鳥優惠。

或是享受悠閒住宿，陶醉於冬日香草溫感呵護體驗，入住城景客房並享受單人/雙人水療按摩($1,800/$3,000起 )，投入水療之旅，悠然放鬆、享受療癒時光。

備註：節日期間，酒店住客更可獲贈芬蘭航空之禮品乙份，讓您感受來自遠方的祝福。點選入住露天「型」，即可免費獲贈姆明或聖誕小鹿毛絨玩具；投入奇幻魔法盛會住宿之旅，亦可獲贈紀念品乙份。

於聖誕期間入住(12月18 -26日)，更可與摯愛參加免費聖誕薑餅人裝飾工作坊。

客人更可以酒店為貼心預備的極光「型」聖誕明信片，寫下對聖誕老人的節日祝願，並於酒店大堂將明信片寄出至聖誕老人村，即有機會贏得分別由芬蘭航空及美麗華旅遊送出之雙人來回芬蘭機票與芬蘭 7天遊旅程。

訂座查詢：2315 5885 or 按此連結

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記者：郭秀芳