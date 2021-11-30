【紓緩措施】機管局延續紓緩措施至明年1月底　包括寬免各類費用

▲ 香港機場管理局宣布再延續紓緩措施2個月至明年1月底。（資料圖片）

香港機場管理局今日（30日）宣布，再延續紓緩措施2個月至明年1月底，以支持機場同業應對新冠肺炎為航空業帶來的持續影響。

多項支援業界的各類費用寬免或扣減措施，將延續至2022年1月，包括全數豁免長期閑置客機的停泊費及機橋費、寬減客機著陸費；扣減停機坪服務、維修及禁區車輛的相關費用；寬減客運大樓包括貴賓室及辦公室的租戶租金；寬免包括旅客輔助服務、商用服務櫃檯及跨境交通營運商的客運大樓特許經營商費用；以及扣減航空後勤服務如飛機加油、飛機維修及航空膳食服務等相關費用。

機管局亦會繼續向零售商及食肆提供租金紓緩措施。客運大樓內大部分商鋪及食肆已暫停營業，並獲寬免租金；至於現時仍然營業以提供基本服務的商鋪及食肆，其底租亦獲寬免。

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責任編輯：郭詩詩