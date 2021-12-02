【揚眉女子】學舞20載知難糊口幸得父母支持追夢　24歲芭蕾舞者：我生活離不開跳舞

▲ 常言香港地藝術不能餬口，袁奡忻感激父母開明，讓她追尋自己愛好，自由地跳舞。

年僅24歲的芭蕾舞蹈員袁奡忻，由三歲半已學舞，年紀輕輕，至今舞齡逾二十載。她豁然表示，自己先天條件未算最出眾，在嚴苛挑剔的芭蕾舞界有一席位，道路算走得順遂，深感幸運。

芭蕾舞最初吸引袁奡忻的目光，是那些充滿夢幻的粉紅色衣飾。「覺得每個女孩子都應該學跳芭蕾舞，我三歲半已開始學，其實都不大知道自己做些甚麼，但有得郁身郁勢已樂透。」

芭蕾訓練極其嚴格，要求舞者端莊、姿勢超脫優雅同時舞步敏捷快速，她卻不以為苦。「因為是真心喜愛，一路也不覺得辛苦，我會上周末的興趣班，順道與朋友見面，也是我的放電時間，讓父母透透氣。無論是練習、考試和比賽，也享受其中。」

▲ 芭蕾舞蹈員袁奡忻今年24歲，跳舞20年。「到現在仍很享受跳芭蕾舞。」（梁偉榮攝）

興奮

她跟專業舞蹈員第一次同台演出，是10歲時在香港芭蕾舞團跳《胡桃夾子》扮演小老鼠角色。「動作沒大挑戰，主要是記拍子、記走位，但由小到大都會看香港芭蕾舞團演出，這趟首次近距離看到專業舞蹈員大哥哥大姐姐表演，個個都是耀眼的明星，令我眼界大開。」

至11、12歲開始，她要穿上腳尖鞋，成為芭蕾舞蹈員的感覺更強烈。「但不要想像到如網上及電影渲染的那末恐怖，不會著到腳爛，但多會試過起水泡和損傷，雖然有少少皮肉苦楚，但實在太喜歡芭蕾舞，足下穿上腳尖鞋，才感覺自己是真真正正學跳芭蕾舞。」

似是順理成章，袁奡忻大學入讀香港演藝學院舞蹈學院芭蕾舞系，最愉快的事是能夠每日都跳舞。「過往上中學都只是周末上興趣班放假才跳，那時每天都沉浸其中，全日都跳舞初時確感到有點疲累，但都被興奮開心蓋過，因同學都是熱愛跳舞的志同道合，終於體驗到學跳舞那份全心全意的感覺。」

入選

她讀至Year3、4時，每年有兩次在「大台」（演藝學院歌劇院）演出。「這舞台既宏偉又漂亮，幸運能在此演出，畢業前的演出最難忘，因為知道之後或無機會在此踏台板了，你要知道，就算讀芭蕾舞系，畢業後可能會從事其他工作，未必能再跳芭蕾舞。大家都視為難得的最後一次，都格外珍惜。」

畢業後，袁奡忻沒想過當上芭蕾舞蹈員，因為揀蟀過程極嚴格，講求先天條件。「撫心自問我的條件不算出眾，腳形不是最漂亮，揀中做舞蹈員的機會不大。」但畢竟臨近畢業，她好歹都試一次甄選，鼓起勇氣參加，幸運地獲香港芭蕾舞團羅致，於2019年加入該團擔任實習生。

▲ 她加入香港芭蕾舞團參與第二個演出《天鵝湖》。（黑白圖片，被訪者提供）

「我不知這算否是達成夢想，因我沒有想太多，我有盡努力去跳好舞，但心態抱持的是順其自然，幸運地最後得到這個機會，心存感恩。」

受傷

芭蕾舞動作包括開、繃、直、立、轉等等，台上芭蕾舞伶舞翩翩，需下極大苦功，受傷也難免。「有時站不穩，很容易扭傷腳，要很清楚肌肉如何運用，我是專業芭蕾舞蹈員，天天跳，接受高強度練習，或者嘗試一些新動作，也隨時可受傷或拉傷肌肉，有時與能力無關，好像地板有點滑就可以扭傷了。」袁奡忻也曾試過「拗柴」，這幾乎任何一個跳舞員都試過，她托賴嚴重的受傷則沒有，見過有同事骨裂、嚴重扭傷，要多花時間休息及進行復康。

她坦言，跳芭蕾舞是需要天份的，這是一個很殘酷的舞蹈，很視乎先天條件。「一般大眾認為必須是瘦削修長身形、高佻、手腳幼長、身體線條漂亮以外，行內更會要求腳背及腳尖得漂亮與否，而且膝蓋伸直時不是一般的直，是非常筆直那種，我們稱為X腳。這些先天條件，好難達成；具備音樂節奏感好重要，有無節奏感可看出很大分別。」

睿智

另外，跳舞的人都需要睿智，除要記的舞步很多，躋身舞蹈團更加不止是跳舞。「台上有很多事情會發生，記著道具放在哪些位置、布幕的出入場口等，很多細緻位要牢記，表演上的層面有大量事情要兼顧。舉例說，跳群舞共16個舞者，站的隊員要很精準，除了望到旁邊隊員有無對齊外，在台的中間位、八分一位等，都要站得準繩無誤，腦袋要轉得好快。」

一隻舞要跳到爛熟，每個人記的方法都不同，一些資深芭蕾舞蹈員，同一劇目可能已跳過多次，故事、舞步已深入腦海，跳起來駕輕就熟。對於首次要跳的劇目，先記熟舞步、拍子是必須，袁奡忻會把群舞排列圖案具象化記入腦中，要熟悉到讓身體自自然跳出來，當然每天都要花很長時間去排練。

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挑戰

袁奡忻加入香港芭蕾舞團跳了3個演出後，新冠疫情淹至，未能正常上班，舞團以速遞方式把地膠送往舞蹈員家中，以Zoom形式上課練舞，到現在做定期測試，練習和演出已如常。「中間延遲了約莫10個月，人不單只胖了，最大問題是體力大不如前，因為就算在家如何努力練體能，也做不到每日排練的效果，之後排練回復正常，要做大量的輔助練習。」

如此看來，她的舞蹈生涯可算一帆風順，但她說由演藝入香港芭蕾舞團那段時間，也經歷不少挑戰。「當學生與做實習生的生活徹頭徹尾不一樣，返工要求高得多，也會有工作壓力，因不想自己會拖累耽誤到別人進度，那時候覺得自己好差，甚麼也不懂，如團裏好些舞蹈員已把劇目跳到熟練，我是新加入要重新起步及兼顧，不只跳舞技巧上，也需經驗累積，會覺得自己表現仍仲差好遠，這方面要花好大的努力，幸也得團裏前輩提點及分享經驗，令我獲益良多。」

舞者

最啟發她的舞者是阿根廷的馬里亞內拉 · 努涅斯（Marianela Nunez）。「盡管我從未看過她的現場演出，從YouTube看Marianela，吸引我之處是她跳得很仔細，人充滿氣質，跳活任何角色，表演力強，無可挑剔，隔著電腦熒幕也看得出她極享受跳舞，好希望可以與她同場起舞。」見馬里亞內拉處理動作的小細節，袁奡忻會從中學習。

常言香港地藝術不能餬口，袁奡忻感激父母開明，讓她追尋自己愛好，自由地跳舞。「父母說：『你鍾意就好了，做到自己喜歡的事情。』」

要她形容有幾鍾愛跳舞？她不假思索回答：「如果那天我不開心，一跳舞瞬即令我回復好心情。是我生活不可或缺的一部分。跳舞塑造了我的性格。」芭蕾舞蹈員生涯一般可跳到30多歲，她沒有想到太遙遠。「到時才算吧，還有十幾年可跳呢！」然後綻放一個燦爛笑容，果然有舞跳就可以了。

▲ 於「異國的相遇2021」藝術項目中，在香港奕居酒店不同地方跳舞，意念創新特別。（被訪者提供）

「異國的相遇2021」藝術展

太古酒店旗下居舍系列開展了一個名為「異國的相遇2021」藝術項目，糅合舞蹈和建築，是上海、北京、香港、成都4座城市酒店跨文化跨地域的合作藝術項目。

來自香港的袁奡忻和成都的萬思茗，兩人雖相隔千里，但舞蹈將二人連繫，一個跳芭蕾舞團一個跳嘻哈舞，擦出意想不到火花。

袁奡忻在香港的奕居酒店不同地方跳舞，對她而言難度是表演的地方不是舞台，也不是現場演出，自己跳之餘還要想像身旁有舞伴。「拍攝時的挑戰更大，現場是無音樂的，只是跟隨『滴答滴答』的拍子來跳；而且因遷就酒店的營業時間，拍攝時間需是清晨及凌晨時分，但過程很有趣，也好開心得出來的作品十分合拍。」

想一睹他們的舞姿，可瀏覽網址

記者：周美好