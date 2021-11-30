【聖誕2021】富豪香港酒店「帕丁頓熊冒險之旅」住宿餐飲 雙人客房+早餐$1,100起

富豪香港酒店首個「帕丁頓熊™ 冒險之旅」住宿計劃，一連串主題活動將歡樂帶給大人及小朋友。由2021年12月13日至2022年2月28日推廣期間，帕丁頓熊足跡遍佈酒店多處，包括全港首設的帕丁頓熊冒險之旅主題客房、於大堂設立大型帕丁頓熊及特式英國計程車佈景，以及帝廊推出的帕丁頓熊特式下午茶，每一個地方都適合與家人一同拍照留念。

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「帕丁頓熊™ 的冒險之旅」住宿計劃

「帕丁頓熊™的冒險之旅」住宿計劃，每房每晚港幣$1,100起，包括兩位成人入住豪華客房一晚及享用自助早餐。如想再深入沉浸於帕丁頓熊歡樂的世界，可額外選擇升級入住帕丁頓熊冒險之旅主題客房，享用帕丁頓主題下午茶、帕丁頓熊禮品包、主題自助午餐或晚餐等尊享優惠。

凡於2021年12月8日或之前預訂「帕丁頓熊的冒險之旅」住宿計劃，可享95折預訂早鳥優惠及Swissline活力水份保濕療程 (3選1療程，價值高達港幣3,480元；先到先得 (每次預訂只可獲贈優惠一次) 。

帕丁頓熊特式下午茶

位於酒店大堂的帝廊推出充滿英倫感的「帕丁頓熊™特式下午茶」，以帕丁頓熊形影不離的手提箱來盛載著一件一件精緻的鹹甜美點，當中更有帕丁頓熊可愛造型的甜點，帕丁頓熊特式下午茶定價為港幣428元(兩位用)，每天下午2時至晚上6時供應。

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