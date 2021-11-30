【凶宅試瞓】888呎凶宅賣唔出請人24小時直播試瞓　凶宅試睡員直播證明「安全」收1蚊1分鐘

▲ 888呎凶宅賣唔出，請人24小時直播試瞓後成功賣出。

不少人對凶宅都是避之則吉，不過日前江蘇一間凶宅經過「凶宅試睡員」的24小時試瞓直播後，居然成功賣出，並以128.5萬元(人民幣，下同)，即約157萬港元成交。

▲ 涉事單位。

綜合內媒報道，該凶宅屋主生前賭博欠下債務，最後選擇燒炭自殺。而凶宅作為遺產的一部分，是由屋主的妻子和小孩繼承，目前仍在正常居住中。但其後債主起訴至法院，要求繼承人償還債務，判決結果將該屋進行拍賣。

為了證明「凶宅不兇」，江蘇省江蘇市和網拍平台合作，於11月9日進行「試睡直播」，引來大批網友觀看。平台更特意邀請「凶宅試睡員」24小時直播在凶宅中生活、睡覺的模樣。法官表示，這種特殊的房屋交易期間很易出現糾紛，部分賣家會故意隱瞞房屋情況。而司法拍賣秉承公開、公平、公正的原則，明確告知房產的詳細情況，保障買家知情權。

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據了解，該凶宅本身的條件不錯，有兩臥室，一客廳、一餐廳、一廚房及一個空間大採光好的露台，面積達888呎，起拍價120萬元，保證金24萬元。整個拍賣過程中，最多有5.2萬人觀看，期間有網友好奇直播原因、試睡員的心理狀態、凶宅發生原因及拍賣相關問題等，但遲遲沒有人出價。

▲ 「凶宅試睡員」24小時直播在凶宅中生活、睡覺的模樣。

結果第1次拍賣流拍。不過18日後該凶宅啟動第二次拍賣，經降價至起拍價96萬元，保證金19萬元後，終於有人開始出價，最終以128.5萬元人民幣成交。

凶宅試睡員工作

有3年從業經驗的「凶宅試睡員」張先生接受內媒訪問時表示，「凶宅試睡員」一般是從晚上7點入住，到第二天早上7點，共12小時。收費標準基本是1400元人民幣一日，也可以按照一分鐘1元來計算，但是不得低於1400元，而且會要求業主報銷路費。

▲ 「凶宅試睡員」24小時直播在凶宅中生活、睡覺的模樣。

入住時，他會帶一個行李箱，裏面放些私人物品，例如自備床單、被子、牙刷，而且必帶電筒，因為有時業主會要求不開燈巡視屋子一圈。

要是房子面積小還好，面積大的房子就不方便了，因為需要開電筒查看廁所及房間。有時候業主會半夜一點多打電話說在屋內轉一圈，看一看有沒有甚麼異常，所以不會睡得太熟。

可能很多人認為「凶宅試睡員」是份「荀工」、「躺著賺錢」，但張先生表示工作沒大部份人想的簡單，一方面要保證個人身體是健康。其次，業主會提出一些要求讓你去做。

他會叫你不開燈看看廁所，或不開燈看看床底等類似這種的事，主要是想烘托出一種恐怖的氛圍，證明這個房子「沒鬼」，是安全的。

▲ 24小時直播凶宅生活。

而且他認為未必人人接受得到睡凶宅，因為人的恐懼心理是天生的。他提到有些朋友曾覺得這份工作比較輕鬆而叫他介紹，但多數人接一單後就跑掉了。

這是人的真實反應，絕大部分人是比較害怕的。

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責任編輯：羅嘉欣