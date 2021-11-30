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【安全染髮】海關檢獲8款懷疑不安全染髮劑　細菌菌落超標可致過敏發炎

社會 12:57 2021/11/30

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海關提醒市民留意懷疑不安全染髮劑產品。（新聞處提供）

海關今日（30日）表示，從位於九龍灣的批發商檢獲8款、共1688件懷疑不安全染髮劑，以上染髮劑的細菌菌落總數超出標準上限約零點5倍至38倍，暫沒有再發現該8款產品出售。

海關提醒市民留意懷疑不安全染髮劑產品。（新聞處提供）

海關指，早前接獲舉報，指市面上懷疑有多款不安全染髮劑出售，其後從一間位於中環的零售商試購8款染髮劑作安全測試，根據相關化妝品安全技術規範，該8款染髮劑的細菌菌落總數超出標準上限約零點5倍至38倍，而霉菌和酵母菌總數則只有一款符合相關標準，其餘7款則超出標準上限約1倍至45倍，不符合《消費品安全條例》（《條例》）的一般安全規定。

海關其後從一間位於九龍灣的批發商，檢獲該8款共1688件懷疑不安全染髮劑。除搜查涉案零售商和批發商外，亦到全港各區進行巡查，暫沒有再發現該8款產品出售。

海關提醒市民使用該類產品時，應加倍留意其安全性，若長時間接觸皮膚或用於受損傷的頭皮上，或有引致皮膚過敏和發炎的風險。

根據《條例》，任何人士不得供應、製造或進口消費品，除非該等消費品符合《條例》的一般安全規定。違例者首次定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁1年，而其後各次定罪則最高可被判罰款50萬元及監禁2年。

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責任編輯：余思嵐

 

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