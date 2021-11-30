  • 24°C
香港時間 : 20211130日 (週二) 14:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【翻叮食物】男子嫌雞蛋攤凍用微波爐翻叮　一吃即爆炸全身是雞蛋【6類高危食物】

食用安全 13:35 2021/11/30

分享：

熱門 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

一名男子準備吃經微波爐翻熱的雞蛋，剝蛋殼時雞蛋突然爆炸。

不是甚麼食物也可用微波爐加熱！近日江蘇省徐州市一名男子外出吃早餐，正當他剝雞蛋殼時，雞蛋突然爆炸，令他全身是蛋碎。

內媒報道，本周日（28日）該名男子把雞蛋留在最後才吃，因雞蛋放涼了，他請老闆娘幫忙加熱。當他準備用筷子剝開蛋殼時，一戳就爆炸。他沒有受傷，不過頭髮、衣服也沾滿了雞蛋。原來，老闆娘曾用微波爐為他加熱雞蛋，導致雞蛋突然爆炸。

過往也曾發生類似的事故。外國有人把雞蛋放進微波爐加熱後，突然發生爆炸，有人毀容，也有人眼睛受傷。事實上，並非每種食物也適宜用微波爐煮食，大家切勿胡亂叮熱食物。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

【最新影片推介】

6種食品不宜用微波爐叮熱

日本節目《ハナタカ！優越館》曾指出，有6種食品不宜放進微波爐煮食。

雞蛋、腸仔、明太子、魷魚

雞蛋中的薄膜會因電磁波而發熱膨脹，擠壓蛋黃而發生爆炸。但其實除了雞蛋，其他有薄膜包覆的食物，如腸仔、明太子、魷魚等，放進微波爐叮熱時都要注意，建議先在表面戳洞，然後再放進微波爐叮。

點擊圖片看測試結果及煮食貼士：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

番薯/易燒焦的食物

節目組又試叮OL最愛的番薯，結果叮熱17分鐘後，微波爐就開始冒出白煙，甚至起火。上智大學理工學部物質生命理工學科堀越智教授解釋，食物如有燒焦的部份，會容易集中電磁波，溫度可高達攝氏幾百度，所以糖分、鹽分高的食物，如醬油丸子會更易燒焦，引致意外起火。

中式菜肉包、中式紅豆包

此前，東京消防廳亦曾實測其他可引致火災的危險食物。除了煨番薯、生番薯，中式菜肉包及中式紅豆包在加熱約5至12分鐘後，就會燃燒起火。＇

點擊圖片看場微波爐煮食貼士：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【食用安全】微波爐叮蛋黃酥10秒即爆開　化學老師拆解食物加熱自爆原因【附不宜叮熱食物】
16:21 2021/04/27
【食用安全】微波爐叮蛋黃酥10秒即爆開　化學老師拆解食物加熱自爆原因【附不宜叮熱食物】
【食用安全】隔夜菜含亞硝酸鹽恐致癌　營養師推介9款適合帶飯蔬菜指南
17:43 2021/09/01
【食用安全】隔夜菜含亞硝酸鹽恐致癌　營養師推介9款適合帶飯蔬菜指南
【微波爐煮食】微波爐叮滾水蛋40秒　男子用湯匙一挖即爆炸險毀容【附6種不能叮的食物】
12:23 2021/11/12
【微波爐煮食】微波爐叮滾水蛋40秒　男子用湯匙一挖即爆炸險毀容【附6種不能叮的食物】

你可能感興趣

【食用安全】微波爐叮蛋黃酥10秒即爆開　化學老師拆解食物加熱自爆原因【附不宜叮熱食物】
16:21 2021/04/27
【食用安全】微波爐叮蛋黃酥10秒即爆開　化學老師拆解食物加熱自爆原因【附不宜叮熱食物】
【食用安全】隔夜菜含亞硝酸鹽恐致癌　營養師推介9款適合帶飯蔬菜指南
17:43 2021/09/01
【食用安全】隔夜菜含亞硝酸鹽恐致癌　營養師推介9款適合帶飯蔬菜指南
【微波爐煮食】微波爐叮滾水蛋40秒　男子用湯匙一挖即爆炸險毀容【附6種不能叮的食物】
12:23 2021/11/12
【微波爐煮食】微波爐叮滾水蛋40秒　男子用湯匙一挖即爆炸險毀容【附6種不能叮的食物】
食用安全 早餐 江蘇省 網絡熱話

最高瀏覽

【浴火重生】為救未婚夫衝火海全身8成燒傷　空姐歌手積極治療：我會勇敢走下去
16:06 2021/11/29
【浴火重生】為救未婚夫衝火海全身8成燒傷　空姐歌手積極治療：我會勇敢走下去
【深刻家教】兒子沉迷打機玩電話凌晨仍不睡　爸爸一招震撼教育︰工作不容易
16:33 2021/11/29
【深刻家教】兒子沉迷打機玩電話凌晨仍不睡　爸爸一招震撼教育︰工作不容易
【跨性別人士】變性後再公開半裸騷肌照　Elliot Page獲力撐：敢於活出真我
18:41 2021/11/29
【跨性別人士】變性後再公開半裸騷肌照　Elliot Page獲力撐：敢於活出真我