【翻叮食物】男子嫌雞蛋攤凍用微波爐翻叮　一吃即爆炸全身是雞蛋【6類高危食物】

▲ 一名男子準備吃經微波爐翻熱的雞蛋，剝蛋殼時雞蛋突然爆炸。

不是甚麼食物也可用微波爐加熱！近日江蘇省徐州市一名男子外出吃早餐，正當他剝雞蛋殼時，雞蛋突然爆炸，令他全身是蛋碎。

據內媒報道，本周日（28日）該名男子把雞蛋留在最後才吃，因雞蛋放涼了，他請老闆娘幫忙加熱。當他準備用筷子剝開蛋殼時，一戳就爆炸。他沒有受傷，不過頭髮、衣服也沾滿了雞蛋。原來，老闆娘曾用微波爐為他加熱雞蛋，導致雞蛋突然爆炸。

過往也曾發生類似的事故。外國有人把雞蛋放進微波爐加熱後，突然發生爆炸，有人毀容，也有人眼睛受傷。事實上，並非每種食物也適宜用微波爐煮食，大家切勿胡亂叮熱食物。

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6種食品不宜用微波爐叮熱

日本節目《ハナタカ！優越館》曾指出，有6種食品不宜放進微波爐煮食。

雞蛋、腸仔、明太子、魷魚

雞蛋中的薄膜會因電磁波而發熱膨脹，擠壓蛋黃而發生爆炸。但其實除了雞蛋，其他有薄膜包覆的食物，如腸仔、明太子、魷魚等，放進微波爐叮熱時都要注意，建議先在表面戳洞，然後再放進微波爐叮。

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番薯/易燒焦的食物

節目組又試叮OL最愛的番薯，結果叮熱17分鐘後，微波爐就開始冒出白煙，甚至起火。上智大學理工學部物質生命理工學科堀越智教授解釋，食物如有燒焦的部份，會容易集中電磁波，溫度可高達攝氏幾百度，所以糖分、鹽分高的食物，如醬油丸子會更易燒焦，引致意外起火。

中式菜肉包、中式紅豆包

此前，東京消防廳亦曾實測其他可引致火災的危險食物。除了煨番薯、生番薯，中式菜肉包及中式紅豆包在加熱約5至12分鐘後，就會燃燒起火。＇

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責任編輯：羅嘉欣