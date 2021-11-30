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【腎病篩查】腎病檢測愈年輕群組蛋白尿比例高　腎友聯籲莫低估慢性腎病風險

社會 14:56 2021/11/30

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腎友聯千人早期腎病檢測，籲年輕人莫低估慢性腎病風險。（機構提供）

全港性病人組織聯會「腎友聯」今日（30日）表示，早前為千七名市民進行早期腎病檢測，整體驗出蛋白尿的比例高達1/5，其中愈年輕的群組中有蛋白尿的比例高，呼籲大眾關注腎臟健康，及早定期接受腎病篩查。

「腎友聯」於今年7至8月期間為1,709名市民進行早期腎病檢測，即場使用尿液檢驗試紙初步測試蛋白尿情況，並檢測血壓及血糖，結果發現有19%市民驗出有蛋白尿，當中56%認為自己健康狀況良好；18至45歲年輕人士中，29%驗出有蛋白尿，當中85%認為自己健康狀況良好；愈年輕的群組中聲稱健康而有蛋白尿的比例愈高；27%妥善管理血壓或23%血糖人士驗出有蛋白尿，即代表仍有腎病風險。

當中患有慢性腎病55歲楊女士表示，在2015年確診高血壓後開始服用降血壓藥，但在缺乏運動後發現血壓偏高，經詳細驗查後確診慢性腎病第2至3期，指現時注重飲食習慣及運動，做運動時會喝大量清水，努力控制血壓。

家庭醫學專科傅鑑蘇醫生指糖尿病及高血壓是慢性腎病的主因，基層醫生應主動安排40歲或以上人士做腎病篩查，市民亦可主動向家庭醫生提出，越早發現腎功能衰退並配合適當的管理及治療，才可延緩病情惡化。

計劃總顧問鄧智偉教授稱，腎病檢測結果反映市民忽略慢性腎病風險，而且愈年輕愈容易低估風險，建議市民防患於未然，應謹記「護腎4式」，包括定期腎病篩查、控制四高 （高血壓、高血糖、高血脂及肥胖）、低鹽飲食，及慎用藥物。

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責任編輯：余思嵐

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