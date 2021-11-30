【司法覆核】簽署擁護《基本法》前去信提問　前助理稅務主任被着令退休申覆核

▲ 一名助理稅務主任日前入稟高等法院申請司法覆核。（資料圖片）

入職稅務局逾25年的助理稅務主任，於2月底簽署擁護《基本法》及效忠特區政府前，去信稅局問及簽署聲明的必要性及如何界定違反聲明，最終亦簽署了聲明。公務員事務局局長其後根據公務人員（管理）命令第12條，為公眾利益着想着令對方退休。該助理稅務主任日前入稟高等法院申請司法覆核，質疑決定不合理及程序不恰當，要求推翻決定。

申請人王秋明，建議答辯人公務員事務局局長。

入稟狀指，申請人自1996年6月加入逾25年，職位為助理稅務主任。申請人指，公務員事務局於2021年1月15日發出通告，要求所有於2020年7月1日前已加入政府的公務員須宣誓或簽署聲明擁護《基本法》、效忠香港特區政府、盡忠職守和對香港特區政府負責。

同月28日，稅務局要求申請人簽署1份聲明，內容為：「我謹此聲明：本人為中華人民共和國香港特別行政區政府公務員，定當擁護《中華人民共和國香港特別行政區基本法》，效忠中華人民共和國香港特別行政區，盡忠職守，對香港特別行政區負責。」

申請人指於2月15日去信稅務局，問及簽署聲明的必要性及如何界定違反聲明。經過連串通訊後，公務員事務局常任秘書長於同年8月6日在信中指，將轉介申請人個案予公務員事務局局長，以決定是否須根據公務人員（管理）命令第12條，為公眾利益著令申請人退休，並要求申請人於8月13日之前須作進一步表述。

入稟狀指，公務員敍用委員會最後支持建議，同意申請人應根據公務人員（管理）命令第12條，為公眾利益著想而退休。申請人則於8月12日去信作進一步表述，同時間附上已簽署的聲明。公務員事務局局長於8月底，於行政長官會同行政會議賦予的權力下，根據以上命令指示申請人退休。稅務局同時發信通知申請人，於8月底至10月24日期間作退休前休假，並於翌日退休。

申請人於入稟狀指決定並不合理，申請人指已呈交簽署聲明，故沒有合理原因不接納已簽署的聲明，而公務員事務局局長亦沒有提供合適原因，指示申請人基於公眾利益著想而退休，質疑程序上不當，故要求推翻有關決定。

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記者：林育慧