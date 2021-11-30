【歌手鏢后】歌手轉型鏢后助港隊奪世界冠軍　梁雨恩一鏢改變人生不放棄唱歌

▲ 梁雨恩（Cathy）從歌手轉型到全職飛鏢運動員。

改變人生路向從來不是易事，梁雨恩（Cathy）就不怕踏出嘗試的第一步，為生命帶來更多可能性。2016年，Cathy代表香港出戰「SOFT DARTS WORLD CUP軟式飛鏢世界盃」成功奪冠，為港增光，自此開啟全職飛鏢運動員之路。今年Cathy為有線奧運做主持，而她亦揚言不會放棄唱歌，繼續發掘不同路向。

▲ Cathy是全職飛鏢運動員，也是藝人歌手。

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很多人對飛鏢的認知是派對、酒吧的消遣活動，Cathy首次接觸這項運動卻是在一個教會文化平台上：

第一次接觸就覺得很適合我的個性。是室內運動，不用日曬雨淋；又可以透過這個遊戲與很多不同人接觸。

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Cathy認為，飛鏢啟發她更認識自己，能令她心理更強大一點，信心更堅定一點，還吸收到如何應付挫敗的能力。2016年軟式飛鏢比賽，是Cathy飛鏢生涯中的重要里程碑，既享受到獲勝後同歡的喜悅，也因這一鏢，令她決定轉型為全職運動員：

當時作為一隻「黑馬」，很少人會看好我們。但那年我們就贏了冠軍，而且主場在香港，所以很多香港鏢友也與我們經歷每一鏢的喜樂。

直至我們進入決賽，我們也鬥到最後一個決勝分才贏。所以現場贏的那個時刻很激動，很多人與我們一起經歷起。那次很深刻，也是那一次經歷令我決定轉職成為全職飛鏢手。

問到Cathy對勝利的看法，究竟是「喜歡贏」或「不想輸」？兩個選擇，乍看很相似，背後卻蘊藏人生哲理觀：

一定是喜歡贏。因為喜歡贏是一個熱情，是一個動力，是一份愛；而不想輸是一個恐懼。是甚麼令人生有所成長？一定是愛，而不是恐懼，所以是喜歡贏。

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許多人對Cathy的認識始於她的歌手事業，雖然現時轉型做運動員，她始終不會放棄唱歌，舞台很大，人生路向往往不只一面：

我不會放棄唱歌。很多慈善場合或者學校分享會，或者教會分享會，其實我仍然會唱歌。不過我主要時間分配或生命導向，多數都是飛鏢。

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今年東京奧運，Cathy與專業評述員拍檔做主持，考口才又考驗對運動項目的知識，對她來說是一大挑戰。嘗試，是Cathy對運動的看法，但也許就是要不斷嘗試，才能發掘生命更多的可能性：

我會用「試」來形容運動。有許多運動你嘗試，會發覺有許多新的可能性，會在生命中出現。因為飛鏢，讓我成為一個更了解自己，甚至是想自己變得更好的人。所以我也希望透過飛鏢，鼓勵更多人去留意這項運動。

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責任編輯：羅嘉欣