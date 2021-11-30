  • 24°C
香港時間 : 20211130日 (週二) 14:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【歌手鏢后】歌手轉型鏢后助港隊奪世界冠軍　梁雨恩一鏢改變人生不放棄唱歌

健康 13:52 2021/11/30

分享：

熱門 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

梁雨恩（Cathy）從歌手轉型到全職飛鏢運動員。

改變人生路向從來不是易事，梁雨恩（Cathy）就不怕踏出嘗試的第一步，為生命帶來更多可能性。2016年，Cathy代表香港出戰「SOFT DARTS WORLD CUP軟式飛鏢世界盃」成功奪冠，為港增光，自此開啟全職飛鏢運動員之路。今年Cathy為有線奧運做主持，而她亦揚言不會放棄唱歌，繼續發掘不同路向。 

Cathy是全職飛鏢運動員，也是藝人歌手。

最新影片：

很多人對飛鏢的認知是派對、酒吧的消遣活動，Cathy首次接觸這項運動卻是在一個教會文化平台上：

第一次接觸就覺得很適合我的個性。是室內運動，不用日曬雨淋；又可以透過這個遊戲與很多不同人接觸。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

Cathy認為，飛鏢啟發她更認識自己，能令她心理更強大一點，信心更堅定一點，還吸收到如何應付挫敗的能力。2016年軟式飛鏢比賽，是Cathy飛鏢生涯中的重要里程碑，既享受到獲勝後同歡的喜悅，也因這一鏢，令她決定轉型為全職運動員：

當時作為一隻「黑馬」，很少人會看好我們。但那年我們就贏了冠軍，而且主場在香港，所以很多香港鏢友也與我們經歷每一鏢的喜樂。

直至我們進入決賽，我們也鬥到最後一個決勝分才贏。所以現場贏的那個時刻很激動，很多人與我們一起經歷起。那次很深刻，也是那一次經歷令我決定轉職成為全職飛鏢手。

問到Cathy對勝利的看法，究竟是「喜歡贏」或「不想輸」？兩個選擇，乍看很相似，背後卻蘊藏人生哲理觀：

一定是喜歡贏。因為喜歡贏是一個熱情，是一個動力，是一份愛；而不想輸是一個恐懼。是甚麼令人生有所成長？一定是愛，而不是恐懼，所以是喜歡贏。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

許多人對Cathy的認識始於她的歌手事業，雖然現時轉型做運動員，她始終不會放棄唱歌，舞台很大，人生路向往往不只一面：

我不會放棄唱歌。很多慈善場合或者學校分享會，或者教會分享會，其實我仍然會唱歌。不過我主要時間分配或生命導向，多數都是飛鏢。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

今年東京奧運，Cathy與專業評述員拍檔做主持，考口才又考驗對運動項目的知識，對她來說是一大挑戰。嘗試，是Cathy對運動的看法，但也許就是要不斷嘗試，才能發掘生命更多的可能性：

我會用「試」來形容運動。有許多運動你嘗試，會發覺有許多新的可能性，會在生命中出現。因為飛鏢，讓我成為一個更了解自己，甚至是想自己變得更好的人。所以我也希望透過飛鏢，鼓勵更多人去留意這項運動。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

健康問題 體育賽事 運動 運動員 正能量 歌手

最高瀏覽

【浴火重生】為救未婚夫衝火海全身8成燒傷　空姐歌手積極治療：我會勇敢走下去
16:06 2021/11/29
【浴火重生】為救未婚夫衝火海全身8成燒傷　空姐歌手積極治療：我會勇敢走下去
【深刻家教】兒子沉迷打機玩電話凌晨仍不睡　爸爸一招震撼教育︰工作不容易
16:33 2021/11/29
【深刻家教】兒子沉迷打機玩電話凌晨仍不睡　爸爸一招震撼教育︰工作不容易
【跨性別人士】變性後再公開半裸騷肌照　Elliot Page獲力撐：敢於活出真我
18:41 2021/11/29
【跨性別人士】變性後再公開半裸騷肌照　Elliot Page獲力撐：敢於活出真我