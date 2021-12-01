【為母則強】41歲孕婦凌晨作動踩單車去醫院　順產誕女獲網民讚「最強媽媽」

▲ 新西蘭一名41歲國會議員分享誕女經歷。

新西蘭一名41歲國會議員，日前在社交媒體上分享誕下第二胎的經歷，指自己在28日凌晨2時許作動，決定自行踩單車到醫院分娩，最終平安誕下女兒。不少網民為之驚嘆，形容她是「傳奇」。

自行踏單車到醫院

該名議員為Julie Anne Genter，她在28日發布喜訊，指凌晨3時04分，家中迎來新成員。她在當日凌晨2時許作動，原本打算讓丈夫載她到醫院，但衡量過身體狀況後決定自行踩單車，約10分鐘後到醫院。丈夫全程在旁陪伴，拍下Julie挺着孕肚踏單車的情況。

Julie指她出發時每隔兩、三分鐘出現一次陣痛，到醫院後陣痛變得密集，不到一小時便順產誕下女嬰，母女平安。她笑言「還好沒有走路」，又感謝醫護人員悉心照料，讓她順利分娩。

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網民送上祝福

據悉Julie出生在美國明尼蘇達州，在2006年移居新西蘭，並於2011年起任職新西蘭國會議員。她曾表示自己熱愛踏單車，在2018年生第一胎時，同樣是自行踏單車前往醫院。

帖文引來網民討論，有網民形容她是「傳奇」、「超強媽媽」，並為母女送上祝福，「恭喜！你真的很厲害！」、「期待見到她的照片」、「太強了！」、「為你們感到高興！」。

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責任編輯：王明芳