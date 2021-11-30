【靚太廚房】Rasonic即熱水機11cm小巧尺寸 3秒即出熱水任揀3種水溫
休閒消費 17:14 2021/11/30
Rasonic全新推出即熱水機（RWD-JG250），以墨綠色為主調，配上金色按鈕及環繞品牌的圓圈，設計中性，適合男女用家。
最新影片推介：
點擊大圖了解更多：
▼點擊圖片放大
+5
+4
切合香港環境使用
即熱水機的尺寸專為香港而設，僅11cm的闊度，節省空間，適合家居或辦公室使用。
3秒輸出熱水 提供3段水溫
只需3秒，即可以將室溫水加熱至接近沸騰，另外亦設有70°C以及室溫水一共三種選擇。
兩項設計為水質衞生把關
即熱水機設有活性炭濾芯，過濾水中雜質。另設易拆式水箱設計，方便清洗，全面照顧食用水的質素。可移杯座設計，令即熱水機可以切合不同大小的水杯使用。加上設有缺水提示、過熱提示以及安全鎖設計提醒。
建議零售價：HK$788
銷售點：各大百貨公司
【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https：//bit.ly/38pYEYI
訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2
責任編緝：張懿慧