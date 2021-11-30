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【靚太廚房】Rasonic即熱水機11cm小巧尺寸　3秒即出熱水任揀3種水溫

休閒消費 17:14 2021/11/30

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熱門 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

Rasonic 全新即熱水機以墨綠色機身配上金色按鈕設計，提升型格生活品味。(圖片由Rasonic提供)

Rasonic全新推出即熱水機（RWD-JG250），以墨綠色為主調，配上金色按鈕及環繞品牌的圓圈，設計中性，適合男女用家。

最新影片推介：

點擊大圖了解更多：

    點擊圖片放大
    +5
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切合香港環境使用

即熱水機的尺寸專為香港而設，僅11cm的闊度，節省空間，適合家居或辦公室使用。

3秒輸出熱水 提供3段水溫

只需3秒，即可以將室溫水加熱至接近沸騰，另外亦設有70°C以及室溫水一共三種選擇。

兩項設計為水質衞生把關

即熱水機設有活性炭濾芯，過濾水中雜質。另設易拆式水箱設計，方便清洗，全面照顧食用水的質素。可移杯座設計，令即熱水機可以切合不同大小的水杯使用。加上設有缺水提示、過熱提示以及安全鎖設計提醒。

建議零售價：HK$788

銷售點：各大百貨公司

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https：//bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

責任編緝：張懿慧

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