【李小龍展】香港文化博物館李小龍2.0展400件珍藏 光纖投影展示龍哥Be Water哲學　

▲ 香港文化博物館推出李小龍2.0新展，龍迷是時候朝聖！

沙田文化博物館自2013年起設置李小龍展覽，口碑載道。為革新藏品，策劃這次「平凡·不平凡─ 李小龍」展覽，期望這次從400件展品及相片不同範疇的展品中，以李小龍及其家人的角度，說出他的性格及思想。當有不少新的動畫製作，如「李小龍V.S. 葉問」、光影展品「我．武．無」等，龍迷是時候朝聖打卡。

▲ 香港文化博物館新推「平凡·不平凡─ 李小龍」展，入門口後已見此光纖映幕，投射出李小龍的英姿及金句。(攝影︰馮柏偉 )

香港文化博物館自2013年起，與美國李小龍基金會合辦展覽，總館長盧秀麗表示，為期7年的李小龍展覽累計吸引370萬人入場參觀，期望推出「李小龍2.0」這個更新版，以新角度看李小龍的一生。「他是平凡的一個人，身份是演員、丈夫、爸爸等，但同時透過自我實現( self-actualisation)的方法，實踐不平凡的人生。」

▲ 李小龍嬰兒時用過的上衣，也是首次展出，約1940至1941年。(相片來源︰李小龍基金會)

光纖映幕投影龍哥金句

在展覽中，李小龍基金會再次借出多項新展品。展覽分三大部分，分別講述李小龍的演員之路、武術家之路及其人生之路。入門口陳列的新展品中，包括李小龍嬰兒時穿過的上衣。館長（歷史）王家敏指，嬰兒服料是由香港帶到美國，再輾轉到港展出，與李小龍一生呼應，也是他的人生起點。

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而背後的光纖映幕牆收入眼簾，既似瀑布水珠，配合光影，投射出如水又如煙的形態。參觀者可站在指定位置，揮動雙手，鏡頭便橫過李小龍生前的格言，如「生命的意義在於活著」、「別讓憤怒蒙蔽雙眼」、「Be Like Water」等金句，凸顯出李小龍作為一代哲人的氣派。

立體呈現《龍爭虎鬥》場景

場內更首次刊出李小龍構思拍攝，但最後胎死腹中的荷里活武俠片《無音蕭》電影劇本。故事講述一名武僧為取武術秘笈踏上旅途，通過3次艱苦試驗後，領悟到人生真諦，放棄成為秘笈傳人。參觀者將可按李小龍親撰的前言，想像整部電影的主線。

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是次展覽特別之處，亦在增加不少互動裝置，以配合今天「打機新世代」的習慣，趣味十足。例如電影《龍爭虎鬥》的場景設計原圖，該原圖畫了戲中多個場景，例如角色韓先生的兵器房及地下室等。團隊利用設計圖製出3D 模型立體投影，然後按一個掣，那電影場景就會出現。另外，也有模仿街機的「李小龍決戰李小龍」，你可選對陣的角色，儼如街霸上身。

禪武合一「我．武．無」

真實人生的部分，李小龍對武術有不斷的堅持和反思，冀能有所突破，融會精通劍擊、拳擊、空手道，並成功開創截拳道，讓他成為蜚聲國際的武術家，這來自他紮實苦練所得的武術根基。

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在李小龍人生的展區，則展示一封封李小龍的家書。眾所周知，李小龍在美國是修讀哲學，他除了武藝外，亦喜歡寫作，並常以書信與太太蓮達及一眾好友師兄聯繫，分享日常生活點滴，參觀者可多多留意書信內容，王家敏甚至說「見得到筆跡遍布整張信紙，突顯出他說話滔滔不絕的性格。」

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「平凡·不平凡──李小龍」

日期：即日至2026年

時間：周一、三至五 10am至6pm 周六、日及公眾假期 10am至7pm，逢周二休館（公眾假期除外）

費用：免費入場

地點：香港文化博物館2樓專題展覽館六（新界沙田文林路1號）

記者︰馮柏偉