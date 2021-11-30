  • 24°C
香港時間 : 20211130日 (週二) 15:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】今日新增6宗輸入個案　當中4宗涉變異毒株感染

社會 14:19 2021/11/30

分享：

熱門 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

衞生署衞生防護中心今（30日）公布，最新正調查6宗新冠肺炎輸入確診個案，至今本港個案累計12,437宗。（陳永康攝）

衞生署衞生防護中心今（30日）公布，最新正調查6宗新冠肺炎輸入確診個案，至今本港個案累計12,437宗（包括12,436宗確診個案和1宗疑似個案）。就6宗輸入確診有否感染變異毒株Omicron，據悉衞生防護中心仍在調查，有待核實，暫時未有公布；另今日錄初步確診少於5宗。

​新增個案均屬於輸入個案，當中4宗涉及變異病毒株感染，1宗的病毒量不足以進行變異病毒株檢測，其餘1宗的變異病毒株檢測結果待定。

個案詳情如下：

  • 第12,437宗：47歲女子，有病徵，居竹篙灣檢疫中心，11月21日從巴基斯坦經阿拉伯聯合酋長國乘搭航班EK384抵港，5月17日及6月15日在巴基斯坦接種2劑克爾來福疫苗，帶L452R變異病毒株
  • 第12,438宗：9歲女童，有病徵，居竹篙灣檢疫中心，11月21日從巴基斯坦經阿拉伯聯合酋長國乘搭航班EK384抵港，帶L452R變異病毒株
  • 第12,439宗：1歲男嬰，有病徵，居竹篙灣檢疫中心，11月21日從巴基斯坦經阿拉伯聯合酋長國乘搭航班EK384抵港
  • 第12,440宗：27歲女子，無病徵，11月28日從印度經航班AI1310抵港，6月18日及7月22日在印度接種2劑Covishield疫苗
  • 第12,441宗：22歲男子，有病徵，居尖沙咀華美達華麗酒店，11月24日從英國經航班VS206抵港，8月21日及10月16日在英國接種2劑復必泰疫苗
  • 第12,442宗：48歲女子，為一名外籍家庭傭工，無病徵，居竹篙灣檢疫中心，11月10日從菲律賓經航班CX906抵港，8月5日及9月2日在菲律賓接種2劑克爾來福疫苗

最新影片：

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：吳卓峰

相關文章

【Omicron變種病毒】陳肇始指外防輸入措施宜緊不宜鬆　強調本港目前措施仍是適合
今日 10:47
【Omicron變種病毒】陳肇始指外防輸入措施宜緊不宜鬆　強調本港目前措施仍是適合
【Omicron變種病毒】曾祈殷指港府需微調防疫政策　包括應針對豁免人士加強措施
今日 11:32
【Omicron變種病毒】曾祈殷指港府需微調防疫政策　包括應針對豁免人士加強措施
【Omicron變種病毒】孔繁毅指本港外防輸入措施已足夠及嚴謹　應盡快推出「疫苗氣泡」
今日 11:45
【Omicron變種病毒】孔繁毅指本港外防輸入措施已足夠及嚴謹　應盡快推出「疫苗氣泡」
【紓緩措施】機管局延續紓緩措施至明年1月底　包括寬免各類費用
今日 12:35
【紓緩措施】機管局延續紓緩措施至明年1月底　包括寬免各類費用
【新冠肺炎】今日新增6宗輸入個案　當中4宗涉變異毒株感染
今日 14:19
【新冠肺炎】今日新增6宗輸入個案　當中4宗涉變異毒株感染

你可能感興趣

【Omicron變種病毒】陳肇始指外防輸入措施宜緊不宜鬆　強調本港目前措施仍是適合
今日 10:47
【Omicron變種病毒】陳肇始指外防輸入措施宜緊不宜鬆　強調本港目前措施仍是適合
【Omicron變種病毒】曾祈殷指港府需微調防疫政策　包括應針對豁免人士加強措施
今日 11:32
【Omicron變種病毒】曾祈殷指港府需微調防疫政策　包括應針對豁免人士加強措施
【Omicron變種病毒】孔繁毅指本港外防輸入措施已足夠及嚴謹　應盡快推出「疫苗氣泡」
今日 11:45
【Omicron變種病毒】孔繁毅指本港外防輸入措施已足夠及嚴謹　應盡快推出「疫苗氣泡」
新冠肺炎疫情 經濟 衞生防護中心 衞生署

最高瀏覽

【浴火重生】為救未婚夫衝火海全身8成燒傷　空姐歌手積極治療：我會勇敢走下去
16:06 2021/11/29
【浴火重生】為救未婚夫衝火海全身8成燒傷　空姐歌手積極治療：我會勇敢走下去
【深刻家教】兒子沉迷打機玩電話凌晨仍不睡　爸爸一招震撼教育︰工作不容易
16:33 2021/11/29
【深刻家教】兒子沉迷打機玩電話凌晨仍不睡　爸爸一招震撼教育︰工作不容易
【跨性別人士】變性後再公開半裸騷肌照　Elliot Page獲力撐：敢於活出真我
18:41 2021/11/29
【跨性別人士】變性後再公開半裸騷肌照　Elliot Page獲力撐：敢於活出真我