【新冠肺炎】今日新增6宗輸入個案　當中4宗涉變異毒株感染

▲ 衞生署衞生防護中心今（30日）公布，最新正調查6宗新冠肺炎輸入確診個案，至今本港個案累計12,437宗。（陳永康攝）

衞生署衞生防護中心今（30日）公布，最新正調查6宗新冠肺炎輸入確診個案，至今本港個案累計12,437宗（包括12,436宗確診個案和1宗疑似個案）。就6宗輸入確診有否感染變異毒株Omicron，據悉衞生防護中心仍在調查，有待核實，暫時未有公布；另今日錄初步確診少於5宗。



​新增個案均屬於輸入個案，當中4宗涉及變異病毒株感染，1宗的病毒量不足以進行變異病毒株檢測，其餘1宗的變異病毒株檢測結果待定。

個案詳情如下：

第12,437宗：47歲女子，有病徵，居竹篙灣檢疫中心，11月21日從巴基斯坦經阿拉伯聯合酋長國乘搭航班EK384抵港，5月17日及6月15日在巴基斯坦接種2劑克爾來福疫苗，帶L452R變異病毒株

第12,438宗：9歲女童，有病徵，居竹篙灣檢疫中心，11月21日從巴基斯坦經阿拉伯聯合酋長國乘搭航班EK384抵港，帶L452R變異病毒株

第12,439宗：1歲男嬰，有病徵，居竹篙灣檢疫中心，11月21日從巴基斯坦經阿拉伯聯合酋長國乘搭航班EK384抵港

第12,440宗：27歲女子，無病徵，11月28日從印度經航班AI1310抵港，6月18日及7月22日在印度接種2劑Covishield疫苗

第12,441宗：22歲男子，有病徵，居尖沙咀華美達華麗酒店，11月24日從英國經航班VS206抵港，8月21日及10月16日在英國接種2劑復必泰疫苗

第12,442宗：48歲女子，為一名外籍家庭傭工，無病徵，居竹篙灣檢疫中心，11月10日從菲律賓經航班CX906抵港，8月5日及9月2日在菲律賓接種2劑克爾來福疫苗

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責任編輯：吳卓峰