【護士診所】兒童精神科護士診所助患者減住院時間　9成兒童及青少年表現得到改善

▲ 綜合模式護士診所兒童及青少年精神科服務，可提早約3個月為病人作早期評估，並與醫生配合提供支援服務，縮減住院時間。（陳國峰攝）

公立醫院兒童及青少年精神科服務有需求，其中九龍西醫院聯網新症平均輪候2年，醫管局在5個聯網提供「護士診所」服務，可提早約3個月為病人作早期評估。有自閉症患者家人形容兒子情緒不穩如「計時炸彈」，接受服務後大為改善。

14歲的樂樂患有自閉症譜系障礙及輕度弱智，升中後因無法適應環境轉變及新事物而焦慮不安，常發脾氣甚至打人表達負面情緒，其母形容是「計時炸彈」。獲專科醫生轉介至葵涌醫院綜合模式護士診所後，情緒便轉趨穩定，其母表示亦減輕了自己的作為照顧者的壓力。

葵涌醫院資深護師（精神科）唐文浩表示，綜合護士診所接收從專科門診轉介穩定新症病人，為自閉症、過度活躍症、專注力不足患者提供早期支援服務；其次病人在專科門診覆診時，亦可獲醫生轉介。

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至於服務內容，葵涌醫院顧問護師（兒童及青少年精神科）陳潔萍舉例自閉症患者難理解抽象概念，需要視覺提示好或壞的行為，護士診所利用社交故事幫助患者理解他人情緒。

陳潔萍指在接受服務的家長中，逾8成家長表示壓力指數減少，9成患者的病情亦得以改善，亦可以減少患者入院次數，有自閉症患者半年內入院6次，接受支援服務後，半年內只入院2次。醫管局亦計劃將服務擴展至其他九龍中及港島東兩個聯網。

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記者：黃穎津