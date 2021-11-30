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【皇后山交通】九巴新路線連接山麗苑至粉嶺　轉乘978出港島有優惠

社會 15:40 2021/11/30

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熱門 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

九巴新路線連接山麗苑至粉嶺。（九巴圖片）

皇后山邨單位眾多，但交通配套有待改善，九巴今日（30日）起新增2條經皇后山山麗苑的路線，而現有的早上繁忙時間特別路線278A亦會延伸至山麗苑。

九巴兩條全新路線78A（皇后山山麗苑＜＞粉嶺站【循環線】） 及N78（上水＜＞沙頭角） 今日正式投入服務。同日起278A線（皇后山山麗苑＜＞荃灣如心廣場）總站已延長至山麗苑。

78A線

78A線首班車於早上5時45分在山麗苑開出，經安樂村駛往粉嶺名都，乘客可在此站下車轉乘港鐵東鐵綫。78A駛離名都站後，會原路駛回山麗苑站。

78A線每程收費5.6元，大部份時間維持每15分鐘一班車。78A線適用於第二程路線轉乘計劃，乘78A線後轉乘261、261X、270A、270B和978線等均有優惠。

N78

N78線來往上水至沙頭角，各有2班車由上水及沙頭角開出，均會途經山麗苑。由上水開出班次分別於凌晨1時10分和凌晨1時50分開出。由沙頭角開出班次分別於凌晨4時10分和凌晨4時45分開出。N78線每程收費按分段為8.8元至15.3元。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳梓蔚

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