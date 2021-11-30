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【罔顧安全】涉危險駕駛橫越多條行車線　61歲男子被捕

社會 14:50 2021/11/30

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熱門 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

涉危險駕駛橫越多條行車線拘捕一人 。（曾秋文攝）

警方今日（30曰）表示，一名男子橫越多條行車線，涉嫌危險駕駛被捕。

西九龍總區交通（調查及支援）署理總督察劉家裕表示，警方留意到網上有一條短片，顯示一名駕駛白色私家車的司機，本月27日在界限街横越2條單白線及1條雙白線，繼而左轉入大坑東道，期間險象橫生，令其他駕駛者需要緊急煞車及響號。經調查後，在昨日11月29日拘捕該名報稱任職地盤工人的61歲男司機，他是當日的駕駛者及車主。

警方稱，強烈譴責一些不負責任之駕駛者，罔顧其他道路使用者的安全，呼籲駕駛者駕駛時迷路或行錯路，亦應按照交通標誌安全行車，任何人士如觸犯危險駕駛，一經定罪可被罰款2萬5千元及監禁3年，亦須停牌6個月。

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記者：曾秋文

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