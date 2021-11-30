【重建漁光村】房協申請放寬樓高限制　重建後可提供近3,000伙單位

▲ 房協申請放寬樓高。（資料圖片）

房協擬重建漁光村，原計劃重建後將興建約2,000個資助房屋單位，包括出租及資助出售單位。房協正向城規會申請放寬建築物高度限制，料放寬後可提供2,929伙公營房屋單位，包括約870個出租單位和2,059個資助出售房屋單位。

▲ 擬申請放寬樓高位置。（城規會文件）

是次申請擬放寬漁光村的建築物高度限制，由現時位於西南部分的主水平基準上120米，放寬至137.6米及152.5米，即提高約14.7％及27.1%。另外，擬申請將東北部分的主水平基準上由140米放寬至168.5米，即提高約20.4%。

漁光村重建後將提供總樓面面積約15.3萬平方米，當中包括住用樓面面積約14.8萬平方米，提供約870個出租單位和2,059個資助出售房屋單位，料可供約 8,321人居住。非住用樓面面積有約5,000平方米作「食肆」及「商店及服務行業」用途，另會提供約7,547平方米作社福設施。根據政府的最新政策，預計社福設施可豁免計算入總樓面面積，以確保不影響項目原本的建屋量。

▲ 擬議發展圖則。（城規會文件）

▲ 擬議發展圖則。（城規會文件）

文件指出，放寬樓高後，漁光村各座將有30至38層高，並將提供373個停車位。

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記者：陳梓蔚