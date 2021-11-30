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【資訊素養】中學推資訊素養課程　教師指回應具爭議新聞會以官方說法為準

社會 15:13 2021/11/30

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熱門 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

聖公會何明華會督中學與機構合作推出小學聯校AI技能及素養與社會應用協助計畫，將透過4節課堂教導小學生人工智能技術及素養和辨別假資訊等。（黃建輝攝）

聖公會何明華會督中學與機構合作推出小學聯校AI技能及素養與社會應用協助計畫，將透過4節課堂教導小學生人工智能技術及素養和辨別假資訊等，校方今（30日）舉行資訊素養示範課，以疫下市民搶廁紙、誤傳農曆新年會極低溫及人工智能合成影片等例子，提醒學生要查核資訊真確性及辨識假新聞。示範課教師黃曉詩指，若學生提問具爭議性的事件，會根據法律等中立分析，並以官方說法為準。

示範課堂上，教師以疫下市民搶廁紙、2017年網上誤傳農曆新年前後極低溫，以及航空員在太空艙內燒烤的偽造照片為例子，提醒學生接受資訊後應核查來源、信息內容，信息情境及動機等，勿立即傳播及相信，亦列舉人工智能合成影片，探討人工智能不同應用所帶來的影響等。

黃曉詩表示，若學生提問具爭議性的事件，作為教師會按實際情況，中立客觀地分析，或與學生一起找資訊做對比，亦會以官方的說法為準。她舉例，曾有學生與她討論有關內地及台灣關係的新聞，她便以法律角度，告訴學生現行國安教育及法律下，台灣確為中國領土，不可說台灣不屬於中國的一部分等分裂國家的言論。黃曉詩又表示，希望課堂目的主要是培養學生的素養意識，在看到資訊後懂得先核對。

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校長金偉明也表示，校方不會迴避具爭議議題，指近兩年老師均接受不同的訓練，會與學生客觀分析討論，非一面倒只講好的一面，例如由老師領導學生學生一起查找資料，引導辨別資訊的真偽等。

校方也與香港青年協會及人工智能及社會智慧聯盟合作，推出小學聯校AI技能及素養與社會應用協助計畫，支援小學人工智能教學及培養人工智能素養等，計畫為期3年，首年將於明年1月至6月間，在10間小學提供4節課堂，涵蓋人工智能技術及素養、人工智能與社會智慧結合，以及專題研習，讓學生親身運用人工技能技術應用程式改善弱勢社群生活等；並計劃於6月中舉行聯校分享活動，讓各校學生分享佳作及作評選，優勝學生可獲頒獎學金及獎項。

金偉明指，希望卜竹木過學校自身AI教育及資訊素養教育經驗，協助推動教育界的資訊科技和素養發展，目前會先邀請相熟參與的學校參與，期望之後可以拓展到更多小學與學校。

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記者：黃小冰

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