【食不安心】淘寶買螺螄粉驚現大量蟲卵　事主：吃到一半才發現

▲ 有內地吃螺螄粉發現大量蟲卵。

味道獨特的螺螄粉是內地「網紅食品」之一，受不少年輕人追捧。不過，近日有內地網民控訴，進食一款知名螺螄粉時，發現大量蟲卵，事件引起網民廣泛關注。

內地一名女網民於社交平台「小紅書」上發文，稱自在購買了知名品牌「好歡螺」的螺螄粉，進食到一半時發現有蟲卵，「撕開是那種很像蠶絲的感覺」、「朋友說是蛆」，從網民分享的圖片可見密密麻麻的蟲卵，相當可怕。

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女事主隨後向網店客服投訴，但對方僅願意退款，又認為她是自導自演。帖文引起網民熱烈討論，不少人留言直呼嘔心，「賠一千都洗不掉的心理陰影」、「我差點吐了」、「看來以後吃東西要細心一點」。

「好歡螺」於28日凌晨發表在聲明回應，強調高度重視事件，指品牌擁有「行業領先的現代化生產線及高溫消殺工藝流程」，米粉烘乾達標後進行包裝，調料包、菜包等均經過巴氏消毒滅菌處理，符合食品安全標準。

聲明又指，商業詆毀時有發生，由事主在小紅書發文到事件登上微博熱搜僅用時2天，發酵迅速超乎常態，「好歡螺」將對事件進行核查，「若幕後存在推動，將依法維權」。

對於被質疑自導自演，女事主表示，「能解釋的都解釋了」，只想得到賠償和道歉，認為這是一個消費者應有的權利。

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責任編輯：羅嘉欣