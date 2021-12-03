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【若善健談】連名帶姓

特約 00:00 2021/12/03

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

由張惠妹主唱的歌曲《連名帶姓》，細訴男女關係告終的無奈。繁忙的都市生活，總有一位似曾相識的背影在身邊若隱若現，再次觸動心弦，不管經歷多少時間，感覺及温度依舊纏繞在心，歌詞唱著：「再被你提起已是連名帶姓，謊稱是友誼卻疏遠得可以」，如今分開已變成陌路人。

有時候，「連名帶姓」的稱呼在不同的埸合是有其實際需要，包括從醫院或社區藥房中取藥，需要核對患者姓名及身份，藥劑師需確保醫生的處方沒有遺漏，或藥物不會對患者本身的病患帶來相沖的效果。患者應抱有「連名帶姓(性)」的態度，除需清楚知悉藥品的性質、服用方式及妥善儲存方法，及了解謬誤用藥所帶來的風險，我們應小心核對藥物包裝外的標籤內容及資訊是否正確，包括是否自己的姓名、藥物名稱、分量及劑量等，如對服用藥物有任何懷疑，應立即向醫護人員提出，有效的雙向溝通及責任不容忽視，也是取藥時正確的態度。

日常生活中，經常發現市民分不清何謂「空肚服藥」或「飽肚服藥」。「空肚」或「飽肚」服藥的目的是避免藥物與體內的食物出現相沖或影響，簡單依從藥袋標籤指示便可達到安全的效果；亦應在藥房領取藥物時，爭取和緊握與藥劑師的溝通時間，他們將樂意澄清及解答用藥問題。至於服藥習慣方面，患者應多留意藥品說明書的內容及細節，說明書內容豐富，一般包括藥物的適應症狀、服用劑量及次數、服用及飲食禁忌及可能產生的不良反應，患者有責任仔細閱讀內容，遇上不明白的地方，應諮詢專業醫護人員意見。

飲食不管不顧、欠缺適量的運動、沒有足夠的休息時間，不小心服藥等正是「連名帶姓(勝)」的最大天敵。服藥期間，應根據醫生或藥劑師的指導下適當調整飲食，不同的病患對飲食的要求不同。身體質素得到了改善，才有勝利本錢為自己作出不同的選擇，包括待人接物的態度和對別人的稱號。

秋葵
（內容由暉致全力支持）

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