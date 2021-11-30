【抗癌勇士】毅力港媽癌症康復成三項鐵人　感染好友組「媽媽行山團」齊鍛鍊

▲ 港媽Moon患惡性腫瘤，康復後堅持運動，不斷參加比賽挑戰自己，更感染好友組織行山團齊齊鍛鍊。

踩單車、行山、潛水、划獨木舟……幾乎數得出的運動，Moon都熱愛，難怪她會愛上玩三項鐵人，那就可以一次過滿足她幾項興趣。

Moon是位全職媽媽，曾經患上腫瘤而要接受器官切除手術，康復後堅持運動，更不斷參加比賽挑戰自己，她的毅力成功感染了身邊的朋友，組成了一個10人媽媽團，每星期相聚並非high tea、shopping，卻是上山下海。

看到Moon在社交平台所分享的照片，幾乎全都跟運動有關，原來她從小就喜歡運動，笑言自己變成一名男仔頭，是因為家中有3位哥哥，年紀小小就跟着哥哥們去跑步、打波。

2013年偶然接觸了渡海泳，當時有位友人見Moon游泳時的耐力驚人，於是建議她去參加維港渡海泳比賽，從此她就愛上，她說：「能夠由一面岸游到對岸的渡海泳每年只有一次，但若平日貿貿然獨自一人落海的話又怕危險，後來我發現三項鐵人的比賽當中有一項類似的環節，於是便參加，而且不同賽事有不同距離，我覺得很有挑戰性，還有就是比賽時要將選手號碼印在身上，覺得非常有型，哈……」

▲ 雖然作為兩孩的全職媽媽，但 Moon 認為女性都可以發展自己的興趣，甚至突破自己的框框。（由受訪者提供）

頑疾康復後繼續運動

但就在這個時候，Moon被驗出體內長出腫瘤，原先醫生診斷為良性，只着她接受治療但毋須進行手術，但Moon為了日後運動更無後顧之憂，堅持要醫生為她將器官切除，誰不知醫生取出腫瘤時才發現屬惡性，慶幸腫瘤沒有在Moon體內爆開，否則後果嚴重。

沒想到Moon對運動的熱情撿回她一命，而手術後她堅持繼續運動，可幸是身體機能沒有受到影響，Moon形容自己「對運動的興趣進一步爆發」，於是對三項鐵人更加全情投入。她希望接受更有系統的訓練，便參加了「基層三項鐵人訓練班」，才發現自己在跑步方面能力較弱。「原來游水夠氣，不代表跑步都可以，我跑400米完全跑唔郁，於是決定完成了第一個訓練班後，繼續跟教練加強練習。」

望到海外比賽圓夢

能夠參加公開比賽，挑戰自己，成了Moon的下一個目標，Moon表示訓練的初期不但辛苦，而且非常孤單，因為隊友們都不是初哥，級數都比她高，所以練習過程很多時都是她獨自一人，而受傷亦是難免，幸好都只是皮外傷。Moon要抽出時間訓練也不容易，晚上為家人準備好晚餐，才匆匆出去練習，練習完回家再完成其他家務，雖然為了夢想有所付出，但Moon卻樂在其中。

▲ 2018 年的元旦活動，是 Moon 跟兒子（右一）首次游冬泳，後來兩母子更一同游維港渡海泳。（由受訪者提供）

2016年Moon首次參加三項鐵人賽事就取得第三名，令她信心大增。之後她繼續參加本港大大小小的不同賽事，成績亦不俗，但卻從來不敢奢望能到海外參賽，作為兩孩之母，她認為這個夢想太奢侈了。「先生經常說我傻，但因為外國賽事的賽程較香港長，而且措施較完善，玩三項鐵人的運動員都會想一試。

直至2018年我見到『今生不做機械人夢想計劃』，我就跟丈夫說如果我參加此計劃被選中的話，他就要讓我出外參賽。」最後Moon果然脫穎而出，並獲得一筆獎金助她圓夢，更湊巧是，2019年於台灣舉辦的三項鐵人賽日期正是Moon的生日，她認定這就是最好的生日禮物。但人算不如天算，因為新冠肺炎疫情爆發，Moon的夢想泡湯：「原本兩個好朋友瞞著我買了機票，打算到場支持並給我生日驚喜，但最後賽事取消，的確很失望。」

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運動是為了健康

雖然所有比賽都暫停了，但Moon對運動的熱情並沒有因此而冷卻，她笑言從前玩三項鐵人及跑全馬的感覺有點自虐，誓要不斷超出自己的能力範圍，但現在她會選擇以輕鬆的心情做運動，而且運動最終是為了健康。例如她曾經因為跑步過度而膝蓋勞損，但為了應付比賽寧願要求醫生打針再忍痛鍛練，現在的她則懂得愛惜身體，會減慢跑速，跑步後會以輕量游水來紓緩肌肉。

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Moon對運動的堅持，更影響了身邊的人，丈夫及一對子女全屬運動型，因此家庭活動例必是動態節目，除此之外，她有不少媽媽級的朋友都因為她，由零開始做起運動來。她們更組成了一個「媽媽行山團」，每星期會抽空一至兩個早上，送了小朋友上學後便火速出發上山。

▲ 媽媽行山團每星期都會抽空兩個早上出發行山去，Moon 笑言不時鼓勵好友們多買些漂亮的運動服，這就成了大家運動的一大動力。（由受訪者提供）

「我應付缺乏信心的朋友有一個方法，就是每次她們問我還有多遠到達終點，我總是說差不多了，半騙半哄她們行畢全程，當她們在終點再回頭望，就發覺條路其實不是想像中難行。人生亦一樣，無論遇到任何困難都總會過，只要生命尚在，一切問題都能解決。」她續說：「運動最難是持之以恆，尤其到了一個樽頸位未能突破的時候，那就要調整心態，平衡自己，凡事都應從多方面看，上天關上你一扇門，一定會打開一扇窗。」

記者：梁靜詩