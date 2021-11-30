【九龍城寨】古天樂回味80年代香港　洪金寶高興可繼續拍香港電影

▲ 古天樂、洪金寶參與鄭保瑞新作《九龍城寨‧圍城》演出。

由鄭保瑞執導，古天樂、洪金寶領軍、任賢齊、林峯、劉俊謙、胡子彤、黃德斌、張文傑及伍允龍等參演的電影《九龍城寨‧圍城》，在今日（11月30日）舉行記招。

電影以80年代的香港九龍城寨為背景，故事講城寨內集結隱世高手，建立自家秩序。一名落難青年陳洛軍誤闖九龍城寨，遇上城寨傳奇人物龍捲風收留。

電影為重塑九龍城寨原貌，斥資巨額重新搭建整個九龍城寨城景，高度還原城寨風貌，讓觀眾親歷其中。

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古天樂回味80年代

在片中演高手龍捲風的古仔表示當中的道具如雜誌、電視都是80年代：「是我細細個睇嘅電視，幾懷舊，開心。」

至於很久未有在香港拍戲的洪金寶開玩笑稱接戲原因：「冇錢啊！最緊要有製作單位肯俾錢啦！」

然後大哥大才正經地說：「係因為香港現在好少機會拍部電影講純香港故事為背景，仲可以繼續拍香港電影，全部都係香港演員。第二就係同大家都係好朋友，佢哋叫我拍就會拍。同古天樂都係好熟嘅朋友，現在可以同香港明星一齊拍戲好難得。」

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