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【食物安全】​法國和英國部分地區爆H5N1禽流感　本港暫停進口當地禽類產品

社會 15:58 2021/11/30

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熱門 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

​法國和英國部分地區爆H5N1禽流感，本港暫停進口當地禽類產品。（資料圖片）

食安中心今日（30日）宣布，因應世界動物衞生組織通報，指法國諾爾省、英國柴郡的柴郡西及切斯特區、坎布里亞郡Copeland區、德比郡南德比郡區、埃塞克斯郡Chelmsford區和多塞特郡爆發高致病性H5N1禽流感，中心即時指示業界暫停上述地區進口禽肉及禽類產品（包括禽蛋），以保障本港公眾健康。

中心發言人指，根據政府統計處的資料，本港今年首9個月從法國進口約40公噸冰鮮禽肉、約3,920公噸冷藏禽肉及約24萬隻禽蛋，以及從英國進口約70公噸冰鮮禽肉、約2,970公噸冷藏禽肉及約25萬隻禽蛋。

發言人表示，中心已就事件聯絡法國和英國當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。


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記者：黃穎津

 

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