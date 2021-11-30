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葉劉擺街站7位行會成員站台　林健鋒助派單張

政治 17:28 2021/11/30

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熱門 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

林健鋒（右）和葉劉一起派單張。（陳永康攝）

身兼行政會議成員的新民黨主席葉劉淑儀，是港島西候選人之一，自從報名參選以來，葉劉不時邀請各界名人為其打氣，今日在中環擺街站時，更邀來另外7位行會成員為其站台，經民聯林健鋒更落手落腳，幫葉劉派發單張。

    點擊圖片放大
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葉劉昨晚已在社交平台預告，今日會邀請其商界好友到場打氣，包括陳智思、查史美倫、李國章、周松崗、林健鋒、廖長江及任志剛。

葉劉今日派發的，是有關土地房屋政策的政綱單張，她認為，解決土地房屋短缺，港府應調節高地價政策，加快開發土地，並認清「堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位」，並朝9大方向進行，包括分清緩急，率先解決劏房問題；研究和落實採用各種嶄新建築法，加快建樓速度。她在政綱中又指出，商界和市民可以把房屋商品化，但港府不應把房屋定位為商品。

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撰文 : 傅流螢

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