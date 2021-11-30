【立法會選舉】查錫我憂舞弊在內地發生難執法　譚耀宗稱社會必有疑慮

▲ 查錫我指出，選舉舞弊行為若在內地發生，或會出現執法困難。（資料圖片）

立法會選舉將於12月19日舉行，政府昨日宣布將首次於口岸設置票站，供內地選民免隔離返港投票，名額11.1萬個。廉政公署前總調查主任查錫我認為，選舉舞弊行為倘在內地發生，廉政公署亦難以監察及執法。

查錫我在電台節目上指，香港的司法管豁權只在於香港，不可能延伸到內地，若選舉舞弊行為在內地發生，廉政公署難以監察及執法。他又指，廉署過往與內地執法部門一向有合作，但內地執法部門未必熟悉選舉法例，難以協助調查涉及選舉的個案。

另外，全國人大常委譚耀宗表示，本港首次實行口岸投票，社會肯定會有不同意見及疑慮，認為港府已考慮周全，又稱若內地港人有心投票，要有一定的付出，強調港府作出有關安排，出發點是方便身處內地的港人履行公民權利及責任。

被問及詢問受訪者會否投票以及投白票的民意調查，是否違反《選舉條例》。譚耀宗說，在香港每件事情都有不同意見，若政府覺得有問題，就會採取行動或作出警告，而他個人認為，有人質疑民調結果間接影響市民行為，一點也不奇怪，更稱自己有同樣感覺，但是否觸犯法例，則是屬於另一層次。

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責任編輯：陳葆琳