【何鴻燊遺產】庭上披露何鴻燊未立遺囑　長房爭議遺產達110億元何超瓊稱只涉約17.2億元

賭王何鴻燊2020年5月逝世，長房次女何超賢及外孫女蕭玫錚早前就委任遺產管理人事宜，向二房長女何超瓊興訟，案件今（30日）於高等法院首次開庭處理。長房要求新增遺產管理人，惟遭二房反對，庭上透露，何鴻燊生前並無立下遺囑，而與訟雙方對何鴻燊的遺產總值亦有爭議，長房指遺產共涉款約110億元，何超瓊一方則指涉款至少17.2億元。

申請人長房次女何超賢及長房已歿長女何超英的女兒蕭玫錚；答辯人二房長女何超瓊。

自何鴻燊於2020年5月逝世後，多名家族成員先後曾向法庭就遺產事宜登記知會備忘，即一旦有人為何鴻燊申辦遺產，登記者將會獲通知，而本案則屬首宗於高等法院開庭處理的相關訴訟。

▲ 答辯人二房長女何超瓊。（資料圖片）

代表何超瓊一方的資深大律師石永泰今首先陳詞指，家族中本來建議就何鴻燊的遺產，委任畢馬威會計師行（下稱KPMG）的全球主管Patrick Cowley及合夥人Rosalie Lui擔任遺產管理人，當中二房、三房及四房均同意有關安排，而長房之中，兩名孫女何家華及何家文亦曾表示不反對有關安排，而何超雄則未有表態。惟兩名申請人對安排有爭議，要求改由安邁顧問有限公司（下稱A&M）的執行董事Edward Simon Middleton及Tiffany Wong擔任遺產管理人。

石續指，現時家族中大多數人均同意由KPMG的兩人擔任遺產管理人。根據《遺囑認證及遺產管理條例》 第36條，對於未有就遺產立下遺囑的人，法院有權就其遺產委任合適的遺產管理人。石認為，法官在考慮合適人選時，應優先考慮大部分家族成員的意向。

石又指，法律上並無規定，家族中任何對遺產管理人身份有爭議的人，均可提名自己合意的人選，亦沒有規定法院必須顧慮有爭議者的關注。

對於何超賢一方其後聲稱「讓步」，不再堅持只由A&M擔任遺產管理人，而是接受由KPMG及A&M同時擔任遺產管理人的方案，石則認為方案並不可行。何超賢於誓章中又表明，她並非質疑KPMG的專業，只是希望在遺產管理人之中，可以加入她信任的人。

石又指，有關委任KPMG擔任遺產管理人的方案，並非在隱瞞長房的情況下提議出來，反而何超賢於2020年9月入稟高院，要求法院委任遺產管理人一事，何超瓊則是透過傳媒報導始得知。

代表長房一方的資深大律師藍德業回應指，何家並非一般家庭，家族中共有四房人，因此各房之間必然有些關係緊張及利益衝突，考慮到何家的獨特性，以及所涉的遺產總額龐大，法庭應運用酌情權讓A&M亦加入成為遺產管理人。

藍續指，雙方對於何鴻燊遺產的總額亦有爭議，何超賢於誓章中指她估計父親遺產總額約110億元，但何超瓊卻指只有約17.2億元。

藍又指，何超賢並非如何超瓊所指完全不合作，她只是希望在遺產管理人中有人能代表她，因為各房之間必然有利益衝突。

▲ 申請人長房次女何超賢。（資料圖片）

石及後回應指，關於父親的遺產總額，事實上何超瓊只是曾表示涉款至少10億元，而她確實不知道父親的所有資產總值，因此她亦不排除最終數字會遠較10億元為多，但認為應交由遺產管理人處理。

法官於聆訊尾聲又詢問與訟雙方，何鴻燊生前沒有立下遺囑一事，是否已非秘密？雙方回應指並非秘密。法官聽罷陳詞後，決定押後裁決。

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記者：楊詠渝