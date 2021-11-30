培育環保新力軍　由父母身教做起

環保不是新事情，只是大家生活繁忙，有時會因為欠缺主要動力而遲遲未開步實踐。Carol以往一樣怕麻煩，直至成為人母後，她開始着眼兒子將來的生活環境，不單「的起心肝」開始認真做環保，更希望通過身教，給孩子一個愛護環境的好榜樣。「作為父母，我們有責任去保護小朋友，其中就是讓他們日後有更好的生活環境，首要是從環保做起。」除了垃圾分類，Carol還會發掘不同的環保活動與孩子一齊參與。最近她參加了奶粉罐環保收集計劃，能夠實踐環保兼且是親子互動的機會，現在回收已成為四歲兒子Luca生活的一部分，向成為環保新力軍的目標進發。



賦予物料第二生命 增優質親子時間



環保回收，單靠一人之力未必能即時彰顯成效；但要改變世界，就需要每個人的行動和改變。「即使自己做的好像不多，但是不做就一定沒有成效。」Carol堅定地說。她回想起小時候的香港，沒有太多的回收配套，環保宣傳亦不足，加上上一代的父母即使有環保的想法也不知道如何實行，可能只懂囤積物件。「出到社會工作後，由於工作繁忙，不會認真做環保，只是間中會做回收。到生了小朋友後，忽然醒覺家裏有大量的垃圾如紙、膠樽、玻璃樽、食物包裝袋、奶粉罐等，覺得丟掉太浪費，亦想教孩子學懂珍惜資源，所以就開始把垃圾仔細分類。」Carol說。

▲ Carol認為作為父母應以身作則樹立榜樣，才能培育孩子養成環保的習慣。

事實上，家長只要做多一步，就能輕鬆將環保回收融入家中，甚至能與孩子創造寶貴的親子時光，Carol分享︰「我利用層架分成一層層給孩子做垃圾分類，有些更可以留下來當勞作材料，變相多了一個親子遊戲時間，亦能賦予物料第二生命，好像學校有很多手工功課如中秋燈籠、機械人或車等等，我也會陪兒子一齊用環保材料製作。」Carol認為身教非常重要，因為孩子會從父母的一言一行中學習，她說︰「現在他會自動自覺做垃圾分類，主動清洗用完的奶粉罐，當儲到兩、三個罐便會提我帶他拿去回收，對他來說環保並不是一種壓力，而是一個習慣。」除了回收外，平日Carol也會帶孩子去參與其他環保活動，如植樹、清潔海灘等，相比起只是去商場逛街和玩樂，來得更有意義。

▲ 每一次拿奶粉罐到HKTVmall O2O門市回收，Carol都會讓兒子親手把奶粉罐交給店員，讓他可以親身參與和投入。

從源頭減廢 創建綠色未來



現在坊間多了認識和接觸環保的途徑，好比是廣告宣傳，甚至是家長之間的群組，都會互通回收地點的消息。Carol表示以往很多家長會擔心隨便丟棄或回收奶粉罐會被拿去不法使用，希望有更專業和安全的回收服務。Carol認為今年開始的美贊臣香港奶粉罐回收計劃最吸引，不但全港有36個收集點，遍布全港18區，方便之餘更可以換領購物優惠券，讓家長們更有動力。而每個環保收集點均會有專人負責檢查空罐的狀態，確保被回收的奶粉罐都能轉化成再生原料，令家長加倍放心。Carol笑言︰「與Luca一齊清洗用完的奶粉罐，再拿去回收，也是一個很好的親子活動。兌換優惠券後可以帶Luca去買他食開的奶粉，讓他更有推動力參與。」

▲ 回收奶粉罐後可獲得HKTVmall指定產品的電子優惠碼，響應環保兼有獎賞，何樂而不為！

奶粉罐回收的雙重意義



美贊臣香港的「罐」溉未來－嬰幼兒配方奶粉罐環保收集計劃，是一個跨界合作推行的計劃，與HKTVmall及世界綠色組織聯手，除了向大眾推廣環保收集奶粉罐的重要性外，更希望透過該計劃鼓勵家長與小朋友一同參與奶粉罐回收，通過親子活動培養下一代的環保意識，從而推動香港環保回收的長遠發展，具有雙重意義。美贊臣營養品（香港）有限公司的香港、台灣及跨境業務總經理安凱捷（Pankaj Agarwal）表示：「持續實踐對環境友善的措施是建設可持續發展未來的重要一環，美贊臣香港率先推行奶粉罐環保收集活動，致力推廣環保意識和活動，為下一代建設更好的生活環境和未來，給寶寶一生最好的開始。」



是次活動由即日起至12月24日止，回收點分佈全港18區共36間HKTVmall O2O門市，大家只要每交回一個符合條件的嬰幼兒奶粉罐，更可換取一張HKTVmall港幣$400美贊臣指定產品或港幣$50滴露指定產品電子優惠碼。

美贊臣香港X HKTVmall X 世界綠色組織

「罐」溉未來－嬰幼兒配方奶粉罐環保收集計劃

收集日期：即日起至12月24日（逢星期一及星期三）

收集時間：開店至下午4時

收集地點：36間HKTVmall O2O門市

門市地址：https://bit.ly/3nPk8aS

收集內容：接收任何牌子、任何階段的嬰幼兒奶粉罐



（特約）