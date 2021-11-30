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【e-道過關】入境處明起推出「非觸式 e-道」服務　二維碼加容貌識別過關快1秒

社會 16:16 2021/11/30

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熱門 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

入境處助理處長（資訊系統）何家榮。（陳國峰攝）

入境處將於明日（12月1日）推出新「非觸式 e-道」服務，香港居民可在機場、港珠澳大橋及深圳灣管制站使用該服務，市民只需在流動應用程式成功登記，產生QR code進入e-道配合容貌識別技術便可過關，過程較以往指紋識別快1秒。

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入境處助理處長（資訊系統）何家榮表示，希望有關措施為市民帶來更快捷、方便及衞生的出入境檢查服務，透過全新「e-道」應用程式產生加密二維碼進入e-道，再配合容貌識別技術核實身份，便可自助辦理出入境檢查手續，過程中無需接觸任何共用設備。以新技術過關只需7秒，較以往指紋識別技術快1秒：

2018年本港有3億人次過關，即是會快3億秒。

何家榮續指，新技術只是提供多一項選擇，市民仍然可以選擇繼續使用指紋識別技術的自助過關，亦可或以傳統櫃位辦理出入境檢查手續，甚至混合使用亦可。而相關技術世界各地都有採用，包括德國、澳洲、新加坡，準確性高達99%。處方明日起會在機場、港珠澳大橋及深圳灣管制站，每個開放約10條「非觸式 e-道」予市民使用，亦會陸續在其他口岸加裝，並計劃明年研究開放予海外人士使用。

處方解釋，程式產生的二維碼限時約30秒，可離線使用，但使用時不能截圖且二維碼亦會不斷更新，確保不會被人盜用，而服務屬市民自願登記使用，部門會以市民登記身份證時的容貌作為比對。

年滿11歲或以上可使用 e-道服務的香港居民均合資格登記使用「非觸式e-道」服務，但11至17歲的合資格香港居民須在父/母或監護人同意下登記。

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記者：蘇文軒

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