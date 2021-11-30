【新冠疫苗】12月6日起8間私營機構可接種復必泰　一文看清機構名單

▲ 12月6日起8間私營機構可接種復必泰。（資料圖片）

政府今日（30日）宣布，將由下星期一（12月6日）起於8間私營醫護機構試行提供復必泰疫苗接種服務的先導計劃，以擴闊復必泰疫苗的接種網絡和提供額外接種渠道，進一步便利市民和鼓勵疫苗接種。

8間私營醫護機構名單如下： 仁安醫院

香港養和醫院有限公司

新都醫療服務有限公司

尚至醫療

卓健醫療服務有限公司

天下仁心醫療集團有限公司

百本專業護理服務有限公司

盈健醫療集團 有限公司

發言人表示，市民可直接聯絡有關私營醫護機構預約接種疫苗，無需透過官方網站作預約。與一貫的新冠疫苗接種安排相同，市民在「先導計劃」下可免費接種疫苗，私營醫護機構不得單就提供新冠疫苗接種服務而向市民收取費用。

先導計劃下的私營醫護機構均為營運社區疫苗接種中心的醫療夥伴，因而就大規模提供新冠疫苗接種服務已累積相當經驗，並具動員醫護人手和應付突發醫療事故的能力。政府會為這些私營醫護機構提供每劑疫苗160元的資助，並與現行的資助安排一致，為60歲或以上長者提供疫苗接種服務可獲額外資助每劑50元。有關資助額已參考衞生署現行的疫苗資助計劃，亦考慮到有關醫護機構所需提供的服務和支援，包括依從嚴謹的疫苗儲存冷鏈要求和疫苗稀釋步驟、提供接種疫苗前評估，以及提供其他支援等。

此外，由於每瓶復必泰疫苗存有6針劑，而一經開封，存放時間有限，因此醫護機構需盡量整合接種預約以避免浪費針劑，而政府亦訂立了嚴謹的安排，監察針劑使用情況。

政府發言人表示，政府會透過先導計劃，研究長遠在更多非政府營運的場所提供復必泰疫苗接種服務的可行性。我們會參考先導計劃的經驗，再考慮在下一階段的疫苗接種計劃，善用私營醫護機構的服務能力、地區網絡和服務彈性，進一步便利市民和鼓勵疫苗接種，同時亦為將來可能需要恆常化新冠疫苗接種安排作好準備。

政府呼籲，仍未接種疫苗的市民，特別是感染新冠病毒後死亡風險極高的長者、長期病患者及其他免疫力較弱人士，為自己健康着想，在第五波疫情來襲前盡快接種疫苗。



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記者：黃穎津