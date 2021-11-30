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【大灣區】劉光源︰香港成為超級連繫人　推動香港在大灣區發展

政治 16:27 2021/11/30

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熱門 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

外交部駐港特派員劉光源。（資料圖片）

外交部駐港特派員劉光源指，實施《港區國安法》及完善選舉制度後，香港已由亂轉治、由治及興，在大灣區和中國新一輪開放扮演重要角色，香港成為超級連繫人，推動香港在大灣區的發展。

劉光源今日出席香港再出發大聯盟「新機遇新格局︰面向RCEP的粵港澳大灣區」論壇時表示，香港在國家「十四五規劃」中，擔當國際金融、航運及貿易中心及全球離岸人民幣中心，將令香港成為超級連繫人，推動香港在大灣區的發展。

全國政協副主席梁振英以視像形式在同一場合致辭時表示，去年中國與東盟十國、日本、南韓、澳洲及新西蘭簽署《區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）》，協定覆蓋數以十億人口。他指，貿易是香港的基因，香港是全世界其中一個最有效率的離岸貿易中心，同時在其他保險科技、物流等子行業發展完善，期望本港未來不只進行本地進出口，可實踐「買全球，賣全球」。

他表示，過去兩年的疫情令香港與大灣區城市的接觸受到嚴重阻礙，如果本港能與內地局部通關，香港應推出全球大型宣傳，通知RCEP下的合作夥伴，藉本港與大灣區城市推展經貿合作。

新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛則指，香港中西文化交匯，注定成為文化遺產方面的樞紐，期望香港發展旅遊經濟的同時，可保護文化遺產。他以該集團早前購入的北角皇都戲院為例，指該景點吸引世界級表演者到港演出，反映香港一直是世界表演中心。

旅遊發展局主席彭耀佳則表示，相信香港將來會成為各地通往大灣區的門戶，將大灣區的城市走向世界，又指香港有不少優秀景點及文化，可成為大灣區旅遊平台及區域發展的藍圖。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳葆琳

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