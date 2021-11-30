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【遠離毒品】青協調查：青年吸食大麻比例急增　最小販毒年齡僅為13歲

社會 16:52 2021/11/30

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熱門 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

青協調查：青年吸食大麻比例急增，最小販毒年齡僅為13歲(青協提供)

毒品禍害甚遠，阿文自17歲開始幾乎每日吸食大麻，令他的記憶力出現明顯減退，2年後更因藏毒被捕，期間需要還押壁屋，最後被判感化令18個月；黃女士的兒子亦因販毒被判11年監禁，令她出現明顯抑鬱徵狀。2人參與由香港青年協會「青年違法防治中心」推行的「Project RADAR II──隱蔽吸毒及干犯毒品罪行輔導計劃」，逐步走出情緒困境。

「Project RADAR II──隱蔽吸毒及干犯毒品罪行輔導計劃」，首次運用大數據分析社交媒體毒品帖文，讓社工了解青年吸毒原因，並作出網上介入；另為199名青年及124名家人提供輔導和抗毒支援，協助青年遠離毒品禍害。

阿文於計劃經歷了「優勢取向認知行為治療」輔導，從社工的支援了解到自己的優點和能力，逐步學習發揮所長；他亦了解到有更合適的方法處理負面情緒和提升創造力，並對自己前路有更清晰的方向，正積極努力求變，決心遠離毒品。

黃女士則獲情緒支援，及接受中西醫治療，處理其失眠及情緒問題，社工更陪同她探望還押兒子。通過輔導支援和參與正向小組及活動，令她逐步走出情緒困境，提升個人能力及信心，支持兒子更生。

在計劃中199名青年個案中，有144人均有吸食毒品，其中最多吸食大麻（37%），其次為可卡因（24%）和冰（22%）。

青協於2019年揪出47名吸毒青年，其中吸食大麻的個案佔9人（19%），今年則揪出26人吸毒，其中62%共16人均吸食大麻；另有29人曾參與販毒，年紀最小僅13歲。

計劃另運用人工智能系統及大數據，從過去3年逾30萬篇與毒品相關的帖文及留言，分析社交媒體用戶對毒品的想法和吸食原因；是次項目亦搜尋到約800個高風險用戶，現已成功追蹤592名，社工嘗試接觸當中一成青年作初步介入和傾談。

該計劃獲禁毒基金贊助，於2018年12月延續服務推行3年，為全港10至35歲隱蔽吸毒青年、潛在或干犯毒品相關罪行青年，以及其家人提供介入輔導。是項計劃已得到禁毒基金的撥款，由今年12月起再延續服務3年，以協助更多有需要的青年及家人。

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記者：鄧凱文

 

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