《春光乍洩》舉行誕新年限定場 購買戲票獲贈限量版賀卡 娛樂 11:09 2021/12/18 分享： 熱門 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 ▲ 《春光乍洩》「Happy Together聖誕卡」 王家衛導演、梁朝偉與張國榮主演的經典電影《春光乍洩》4K修復上映，在英皇院將於銅鑼灣時代廣場、尖沙咀iSQUARE舉辦《春光乍洩》聖誕新年限定場。 購買《春光乍洩》「限定聖誕場」（12月24日至26日）或「限定新年場」(12月31日至明年1月2日）的觀眾，可獲得珍藏版「Happy Together聖誕卡」或「不如我哋由頭嚟過新年賀卡」。 ▲ 《春光乍洩》「不如我哋由頭嚟過新年賀卡」 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片 坦言人生觀改變：不想見的人便少見【有片】 18:00 2021/09/02 【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片 坦言人生觀改變：不想見的人便少見【有片】 【一代巨星】唐鶴德憑歌寄意懷念張國榮 梁朝偉舊照悼哥哥65歲冥壽 11:32 2021/09/12 【一代巨星】唐鶴德憑歌寄意懷念張國榮 梁朝偉舊照悼哥哥65歲冥壽 【梅艷芳】王丹妮劉俊謙感受巨星美麗與哀愁 梅姐芳華絕代無人可取代 11:54 2021/11/11 【梅艷芳】王丹妮劉俊謙感受巨星美麗與哀愁 梅姐芳華絕代無人可取代 你可能感興趣 【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片 坦言人生觀改變：不想見的人便少見【有片】 18:00 2021/09/02 【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片 坦言人生觀改變：不想見的人便少見【有片】 【一代巨星】唐鶴德憑歌寄意懷念張國榮 梁朝偉舊照悼哥哥65歲冥壽 11:32 2021/09/12 【一代巨星】唐鶴德憑歌寄意懷念張國榮 梁朝偉舊照悼哥哥65歲冥壽 【梅艷芳】王丹妮劉俊謙感受巨星美麗與哀愁 梅姐芳華絕代無人可取代 11:54 2021/11/11 【梅艷芳】王丹妮劉俊謙感受巨星美麗與哀愁 梅姐芳華絕代無人可取代 王家衛 張國榮 梁朝偉 電影 導演 聖誕節