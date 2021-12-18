《春光乍洩》舉行誕新年限定場　購買戲票獲贈限量版賀卡

▲ 《春光乍洩》「Happy Together聖誕卡」

王家衛導演、梁朝偉與張國榮主演的經典電影《春光乍洩》4K修復上映，在英皇院將於銅鑼灣時代廣場、尖沙咀iSQUARE舉辦《春光乍洩》聖誕新年限定場。

購買《春光乍洩》「限定聖誕場」（12月24日至26日）或「限定新年場」(12月31日至明年1月2日）的觀眾，可獲得珍藏版「Happy Together聖誕卡」或「不如我哋由頭嚟過新年賀卡」。

▲ 《春光乍洩》「不如我哋由頭嚟過新年賀卡」